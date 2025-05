Virtuele prepaidprovider Bliep stopt

De virtuele provider Bliep stopt. De dienst, die alleen prepaidproducten verkocht, stopt met de verkoop van beltegoed. Het bedrijf waarschuwt dat beltegoed niet kan worden gebruikt bij een andere provider.

Bliep schrijft dat op zijn pagina waar gebruikers beltegoed konden opwaarderen, maar het geeft geen details over waarom het stopt. Gebruikers kunnen geen beltegoed meer kopen om op te waarderen. "We zullen eind van de maand stoppen met de dienstverlening", schrijft Bliep. "We raden je aan zo snel mogelijk over te stappen naar een andere aanbieder. Het is niet mogelijk beltegoed terug te laten storten of mee te nemen naar een andere provider."

Bliep begon in 2012 in Nederland. Het is een virtuele provider die gebruikmaakte van het netwerk van Tele2 en inmiddels Odido. De provider richtte zich op jongeren en onderscheidde zich er met name mee dat het alleen prepaidbundels aanbood. In 2012 was het nog uniek omdat het een van de weinige providers was die voor een lage prijs onbeperkt internet aanbood. Ook nu nog verkoopt Bliep geen abonnementen. De dienst ging in 2015 al failliet, maar maakte toen meteen een doorstart.