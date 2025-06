Google past fraudedetectie-api Play Integrity aan, mogelijk effect op custom rom

Google is van plan om de Play Integrity-api voor Android-apps 'sneller, betrouwbaarder en meer privé' te maken, wat invloed zou kunnen hebben op custom roms en het sideloaden van apps. De release van de opt-in-api staat voor mei 2025 gepland, al is er nu al een bèta beschikbaar.

Volgens Google werkt de vernieuwde api tot 80 procent sneller omdat het aantal datapunten dat naar Google-servers gestuurd moet worden voor analyse met 90 procent zou zijn afgenomen. Ontwikkelaars kunnen de nieuwste versie van het fraudedetectiesysteem alvast inschakelen. Daarmee kunnen zij controleren of 'interacties en serververzoeken van apps uit de legitieme appbinary komen en op een legitiem Android-apparaat draaien'.

Dit heeft mogelijk invloed op de werking van custom roms en het sideloaden van apps, zo schrijft AndroidAuthority. Hoewel het niet helemaal duidelijk is wat het effect van de vernieuwde api op dergelijke software is en in hoeverre ontwikkelaars dit kunnen omzeilen, zou Google de integriteitschecks standaard strenger kunnen maken. Een app die van de Play Integrity-api gebruikmaakt, zou bijvoorbeeld de rechten kunnen krijgen om te controleren of het om een legitiem Android-apparaat gaat, wat met een custom rom mogelijk niet het geval is. Ook kan er via de api gecontroleerd worden of een app via de Play Store geïnstalleerd is. De Play Integrity-api is opt-in, dus ontwikkelaar kunnen zelf kiezen of zij van de dienst van Google gebruikmaken om hun app tegen hackers te beschermen.

Verder introduceert de vernieuwde api een beveiligingsupdatecheck. Een ontwikkelaar kan er hiermee voor kiezen om de app alleen te laten functioneren als er in het afgelopen jaar een beveiligingsupdate op het betreffende toestel is geïnstalleerd. De meeste veranderingen die de vernieuwde Play Integrity-api introduceert, gelden voor Android 13 en nieuwer en worden automatisch geïmplementeerd voor ontwikkelaars die van de api gebruikmaken.