Intel gaat datacenter-gpu Falcon Shores niet commercieel uitbrengen

Intel gaat de Falcon Shores-gpu voor datacenters niet commercieel uitbrengen. Die gpu wordt alleen intern nog voor testen gebruikt, maar komt niet commercieel beschikbaar, zegt het bedrijf. Dat was wel de bedoeling, maar het bedrijf richt zich nu op Jaguar Shores, de volgende gpu.

Intel zei dat tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Daarin zei het bedrijf dat de omzet met zeven procent daalde ten opzichte van een jaar geleden, wat volgens verwachting is nadat het vorig jaar een grote ontslagronde doorvoerde. In de earnings call zei tijdelijke ceo Michelle Johnston Holthaus dat het bedrijf de aankomende Falcon Shores-gpu niet op de markt wil brengen.

Dat gebeurt 'op basis van industriefeedback', zegt Holthaus. Intel gaat Falcon Shores gebruiken om intern testen uit te voeren. Het bedrijf wil zo hardware- en softwareverbeteringen doorvoeren voor de volgende generatie voor datacenter-gpu's. Dat wordt de Jaguar Shores-generatie. Dat is een opvallende keuze, merkt Tom's Hardware op, omdat hardware in zulke omstandigheden vaak alsnog naar externe partners wordt gestuurd die dan bijvoorbeeld hun microcode alvast kunnen aanpassen op nieuwe generaties. Dat is zeker bij Falcon Shores het geval, omdat die dezelfde gpu-microarchitectuur gebruikt als opvolger Jaguar Shores.

Als Intel Falcon Shores niet commercieel gaat verkopen, heeft het weinig te bieden op AI-gebied. Het zal dan alleen iets kunnen doen met de Gaudi 3-accelerators die het vorig jaar aankondigde. Een maand geleden waarschuwde Holthaus investeerders nog dat Falcon Shores slechts 'een kleine ontwikkeling' zou zijn vergeleken met Gaudi 3. Holthaus zegt nu dat de datacentermarkt nog steeds interessant is voor Intel, maar dat de huidige ontwikkeling 'nog niet is waar we willen zijn'. Met Jaguar Shores wil Intel direct een complete rack-gpu maken, waarmee datacenters niet alleen de gpu hebben, maar ook het hele systeem om daar AI-toepassingen op te draaien.