Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwt voor phishingmails uit diens naam

Het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwt dat criminelen phishingmails sturen uit naam van die organisatie. Hackers zouden de naam van het NCSC misbruiken om klanten zogenaamd antiviruspakketten te geven, wat uiteindelijk weer tot datadiefstal leidt.

Het NCSC waarschuwt op zijn website en socialemediakanalen voor de aanvallen. Het is niet duidelijk hoe omvangrijk die zijn. Ook het exacte einddoel van de criminelen is niet bekend. Wel schrijft het NCSC dat de valse e-mails 'deel uitmaken van een phishingcampagne'.

De criminelen schrijven bijvoorbeeld: "Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft een significante toename vastgesteld in cyberdreigingen die gericht zijn op persoonlijke en zakelijke apparaten", zo blijkt uit een voorbeeldmail die het NCSC publiceert. "Onze analyse heeft aangetoond dat uw IP-adres is gemarkeerd in verband met verschillende potentiële dreigingen." De criminelen roepen de slachtoffers op om bepaalde beveiligingssoftware te activeren. Dat moet met behulp van een link, waarachter een phishingwebsite schuilgaat.

Het is niet bekend wat er gebeurt als slachtoffers op die link klikken en wat de criminelen daarmee hopen te bereiken. De mail is opvallend goed opgesteld, zonder spelfouten en in duidelijke taal, met het recente logo van het NCSC. Volgens het centrum is het niet de eerste keer dat criminelen de naam ervan misbruiken. Het NCSC benadrukt dat het nooit contact met burgers opneemt over antivirusoplossingen.