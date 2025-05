Download- en streamplatform Real-Debrid grijpt in tegen piraterij na klacht

Real-Debrid implementeert verschillende antipiraterijmaatregelen. De streaming- en downloaddienst doet dat na een klacht van de Franse Federatie van Filmdistributeurs FNEF. Het platform kan volgens de bond worden gebruikt om illegale content te verkrijgen.

In een post op X schrijft Real-Debrid dat het audiovisuele bestanden gaat blokkeren indien ze te verkrijgen zijn via bepaalde cyberlockers die op de zwarte lijst van de USTR staan of in de Europese Counterfeit and Piracy Watch List zijn genoemd. De dienst gaat ook bestanden filteren op basis van namen die de FNEF heeft verschaft. Daarnaast komt er een blokkade op alle torrents van privétorrenttrackers die in rechtszaken van de Parijse rechtbank zijn vermeld. Real-Debrid verwijdert bovendien alle gecachete bestanden die aan de bovenstaande criteria voldoen.

Naast de maatregelen tegen bepaalde content komen er ook maatregelen op het gebied van integratie met derden. Enerzijds gaat Real-Debrid de api-endpoint /instantAvailability deactiveren. Anderzijds worden alle namaakversies van Kodi en Stremio geblokkeerd indien ze als dusdanig zijn te identificeren. De dienst geeft in de X-post van afgelopen donderdagavond aan dat alle wijzigingen 'in de komende uren' worden doorgevoerd. Real-Debrid doet dienst als tussenpersoon tussen torrents of streams en gebruikers, wat eventueel handig kan zijn voor het downloaden van illegale content.