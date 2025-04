Platenlabels klagen Verizon in VS aan voor 'profiteren van illegale downloads'

De drie grootste platenlabels ter wereld klagen de Amerikaanse internetprovider Verizon aan voor het profiteren van illegale downloads. Volgens de aanklagers had Verizon de internetverbinding van illegale downloaders moeten blokkeren na auteursrechtenclaims van de platenlabels.

De groep platenlabels, waaronder Sony Music Entertainment, Warner Music Group en Universal Music Group, hebben sinds begin 2020 naar eigen zeggen meer dan 300.000 auteursrechtenmeldingen naar Verizon verzonden. Volgens de aanklacht heeft de internetprovider deze meldingen erkend, maar is daar vervolgens niets mee gedaan. Omdat de provider de verzoeken erkende maar negeerde, zou het doelbewust geprofiteerd hebben van klanten die de dienst gebruikten voor het illegaal downloaden van muziek.

Verizon had volgens de aanklagers de internetverbinding moeten blokkeren van klanten die auteursrechteninbreuk hebben gemaakt. In veel gevallen zou het daarbij om herhaaldelijk copyrightinbreuk zijn gegaan. 'Duizenden Verizon-klanten' hebben volgens de aanklagers meermaals aan copyrightinbreuk gedaan, terwijl meer dan vijfhonderd klanten meer dan honderd van dit soort inbreuken gemaakt zouden hebben.

De platenlabels vragen met de rechtszaak dat Verizon een boete van 150.000 dollar per auteursrechteninbreuk betaalt. Ars Technica linkt naar een 'niet-complete lijst' van meer dan 17.000 betreffende werken, wat dus een strafeis van ruim 2,5 miljard dollar is.

Verizon is niet de enige provider in het land die verantwoordelijk geacht wordt door platenlabels. Cox Communications werd in 2014 aangeklaagd voor een vergelijkbaar vergrijp en moest 1 miljard dollar aan schadevergoeding betalen aan platenlabels. Die boete werd onlangs ingetrokken door een gerechtshof in de VS, maar de provider blijft volgens de rechters medeplichtig aan inbreuk op auteursrechten.