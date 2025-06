Amerikaan aangeklaagd voor miljoenenfraude met AI-muziek

Een 52-jarige Amerikaan wordt aangeklaagd omdat hij fraude heeft gepleegd met behulp van AI-muziek. De man zou bots hebben gebruikt om nummers veelvuldig te laten afspelen en royalty's op te strijken. Volgens Amerikaanse media leverde hem dat meer dan 10 miljoen dollar op.

Uit de aanklacht van het Amerikaanse openbaar ministerie blijkt dat de beklaagde, Michael Smith, van 2017 tot en met 2024 actief was met de fraude. De man zou op een bepaald moment 1040 bots in gebruik hebben genomen via allerhande cloudserviceaccounts om muzieknummers op Amazon Music, Apple Music, Spotify en YouTube Music te streamen. Deze bots konden elk ongeveer 636 liedjes per dag streamen, wat resulteerde in dagelijks 661.440 streams. Deze praktijk leverde Smith op jaarbasis naar verluidt ongeveer 1,2 miljoen dollar aan royalty's op.

Smith werkte volgens de openbare aanklager niet alleen. Hij zou in contact hebben gestaan met de ceo van een AI-muziekbedrijf en een muziekpromotor. Uit mailverkeer blijkt dat hij deze contactpersonen had verteld dat ze snel 'een heleboel' nummers nodig hadden om de antifraudetechnologie van de streamingdiensten te omzeilen. Op die manier zouden ze naar verluidt vermijden dat een enkel AI-muzieknummer met een groot aantal streams de aandacht zou trekken. Het is niet duidelijk hoe de autoriteiten de fraude op het spoor zijn gekomen. De muzieknummers zouden willekeurig gegenereerd zijn; de titels en artiestennamen zouden via willekeur bepaald zijn. Die artiestennamen waren onder andere Callope Bloom, Calliope Erratum en Callous.

De Amerikaanse openbare aanklager schrijft dat Smith miljoenen dollars aan royalty's heeft gestolen die naar muzikanten, songwriters en andere rechthebbenden hadden moeten vloeien. De man wordt beschuldigd van drie strafbare feiten, waarbij elk misdrijf een maximale gevangenisstraf van twintig jaar kan opleveren.