Apple laat Europese gebruikers vanaf iOS 18.2 meer standaardapps verwijderen

Europese gebruikers kunnen vanaf iOS-versie 18.2 Apples voorgeïnstalleerde apps als Safari en de App Store verwijderen. Dat blijkt uit de eerste ontwikkelaarsbèta van de softwareversie. Ook wordt het onder andere mogelijk om nieuwe standaardapps te kiezen.

Vanaf iOS 18.2 kunnen Europese gebruikers de App Store, Camera, Safari, Berichten en Foto's verwijderen. Daardoor kunnen alleen de Telefoon- en Instellingen-apps niet verwijderd worden. Daarnaast wordt het mogelijk om een nieuwe standaardapp te kiezen voor telefoneren, berichten verzenden, het managen van wachtwoorden, toetsenborden en spamoproepfilters. Ook krijgen gebruikers in de EU vanaf deze softwareversie een browserkeuzescherm te zien als ze voor het eerst Safari openen. In augustus was het al duidelijk dat Apple deze functies ergens dit jaar beschikbaar wilde maken. Het bedrijf doet dit om aan de Digital Markets Act te kunnen voldoen.

Om dezelfde reden kunnen browsers van derden die gebruikmaken van een alternatieve engine, vanaf deze versie progressieve webapps toevoegen aan het homescreen, Voorheen was deze mogelijkheid enkel beschikbaar voor browsers die gebruikmaken van Apples eigen WebKit-engine. Deze functie is eveneens alleen beschikbaar in de EU. In februari liet Apple nog weten dat het pwa's in Europa wilde verwijderen, omdat het geen ondersteuning voor andere engines wilde bouwen. Even later kwam het bedrijf daarop terug.

De iOS 18.2-bèta bevat verder een redesign van de Mail-app, waarbij berichten gesorteerd worden in vier categorieën: een voor belangrijke mails, een voor online bestellingen, een voor promotiemails en een voor 'updates', zoals socialmedia- en nieuwsnotificaties. Ook worden er verschillende nieuwe Apple Intelligence-functies toegevoegd, die vooralsnog niet in Europa beschikbaar zullen zijn. Het is niet duidelijk wanneer iOS 18.2 algemeen wordt uitgebracht. De vorige versie, 18.1, moet volgende week voor iedereen beschikbaar komen.