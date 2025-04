OnePlus kondigt OxygenOS 15 aan, met AI-functies en kleiner besturingssysteem

OnePlus heeft de nieuwe versie van zijn besturingssysteem voor smartphones aangekondigd. OxygenOS 15 krijgt nieuwe AI-features en neemt minder ruimte in beslag op het apparaat. Op 30 oktober verschijnt een openbètaversie.

OxygenOS 15 heeft volgens OnePlus onder andere betere prestaties. Zo voegt de fabrikant OnePlus Parallel Processing toe, waarmee gebruikers sneller en vloeiender tussen apps kunnen wisselen. Gebruikers liepen volgens OnePlus vaak tegen het probleem aan dat er lag ontstond als zij dat deden, omdat er verlies van animatierendering optrad. Parallel Processing verwijdert die lag, doordat het meerdere animaties tegelijkertijd kan afspelen. Dat maakt het wisselen tussen apps vloeiender, zegt het bedrijf.

OnePlus stelt verder dat het besturingssysteem twintig procent minder ruimte inneemt op smartphones in vergelijking met OxygenOS 14 op de OnePlus 12, doordat overbodige features geïdentificeerd en verwijderd zijn. In de praktijk komt dat neer op zeker 5GB aan extra opslag op de volgende OnePlus-telefoon, stelt het bedrijf. Het is onduidelijk hoeveel extra ruimte er precies beschikbaar komt op de huidige toestellen.

Het nieuwe besturingssysteem krijgt ook de mogelijkheid om bestanden te delen met iPhones. Daar hebben iPhone-gebruikers wel de O+Connect-app voor nodig.

AI in OxygenOS

OnePlus zet met zijn nieuwe besturingssysteem ook meer in op AI, onder meer met behulp van Googles Gemini, dat de standaard AI-assistent wordt binnen OxygenOS 15. Zo is er een feature die notities onder meer kan organiseren en inkorten en een optie om aan de hand van natural language processing door apps, instellingen, lokale bestanden en notities te zoeken.

OxygenOS 15 introduceert ook AI-features voor foto's. AI Detail Boost verbetert de kwaliteit van bijgesneden foto's en foto's van lage resolutie naar 4K-resolutie. AI Unblur zorgt ervoor dat bewogen foto's scherper worden. De derde functie, AI Reflection Eraser, is gericht op foto's die bijvoorbeeld door een raam heen gemaakt worden. Op dergelijke foto's zit vaak een reflectie, die de nieuwe feature met een enkele klik kan weghalen.

Op het gebied van beveiliging gebruikt OxygenOS 15 Google Play Protect Live Threat Detection om appgedrag te analyseren en potentiële malware te detecteren. Dat is een technologie die Google eerder dit jaar tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O toonde. Verder zitten er mechanismen in voor als er sprake is van diefstal. Als het apparaat wordt gestolen en de dief rent daarmee weg, dan vergrendelt het apparaat zichzelf automatisch. Verder zijn er opties om het apparaat op afstand te vergrendelen, ook als het apparaat enige tijd offline blijft.