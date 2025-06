'TikToks moederbedrijf stopt met mainstreamgamedivisie'

ByteDance stopt volgens Reuters en Bloomberg met de mainstreamgamedivisie Nuverse. Het bedrijf bevestigt de gametak te 'herstructureren'. Het moederbedrijf van TikTok startte de divisie in 2019 en bracht onder meer Marvel Snap uit.

Werknemers moeten per december stoppen met het ontwikkelen van nieuwe games, zeggen anonieme bronnen tegen Reuters. ByteDance onderzoekt nog wat het wil doen met al uitgebrachte games. Mogelijk worden ze verkocht aan andere uitgevers. Er werken nu honderden mensen bij Nuverse, die volgens Bloomberg-bronnen voor een groot deel worden ontslagen.

De gamedivisie bracht onder meer Marvel Snap uit, een verzamelkaartspel dat door ex-Hearthstone-makers is ontwikkeld. Nuverse bracht ook een Warhammer-game en de rpg-smartphonegame Crystal of Atlan uit. ByteDance wil naar verluidt ook Moonton verkopen, een ontwikkelstudio die de Mobile Legends-smartphonegames heeft gemaakt. ByteDance zou nog wel eenvoudigere games voor in bijvoorbeeld TikTok willen maken.