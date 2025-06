Xbox werkt met partners aan mobiele gamewinkel

Microsofts Xbox-afdeling is in gesprek met verschillende partners over het uitbrengen van een eigen mobiele gamewinkel, zo bevestigt Xbox-ceo Phil Spencer. Het duurt volgens hem 'geen meerdere jaren meer' voordat een dergelijk platform uitgebracht wordt.

Spencer geeft de bevestiging tijdens een evenement in Sao Paolo, zo schrijft Bloomberg. Hij zegt: "[Een mobiele gamewinkel] is een belangrijk onderdeel van onze strategie en we werken er actief aan, ook samen met partners die graag meer mogelijkheden zouden hebben voor het genereren van inkomsten op smartphones." Eerder dit jaar had hij het al over een mobiele gamewinkel en in oktober kwamen deze plannen weer naar voren toen Microsoft het in documenten rondom de overname van Activision Blizzard over een 'next-gen gamewinkel voor meerdere apparaten, waaronder smartphones' had.

De Xbox-topman redeneert dat vooral in Zuid-Amerika nog veel nieuwe abonnees een Xbox Game Pass afnemen. De helft van alle nieuwe abonnees uit deze regio zou uit Peru en Costa Rica komen. Ook zegt hij dat Brazilië de op een na grootste afzetmarkt van de PC Game Pass is. Juist in deze markten zijn smartphones een belangrijk gameplatform, wat mogelijk bijdraagt aan de strategie van Xbox om een mobiele gamewinkel op te zetten.