Stad voert verordening in die achteraf door ChatGPT bleek te zijn geschreven

De Braziliaanse stad Porto Alegre heeft onlangs een experimentele verordening ingevoerd, waarvan achteraf is gebleken dat ze is geschreven door ChatGPT. Het gemeenteraadslid dat het voorstel had ingediend, had dit met opzet verzwegen.

In de stad moesten belastingbetalers opdraaien voor de kosten bij het vervangen van gestolen watermeters. Gemeenteraadslid Ramiro Rosário had de chatbot daarom gevraagd om met een voorstel te komen waarbij dat niet meer nodig is. Hij heeft daarvoor een prompt van 49 woorden gebruikt. Vervolgens presenteerde Rosário het voorstel aan zijn 35 collega's in de raad, zonder dat hij naar eigen zeggen de tekst had aangepast. Ook had hij niets gezegd over het gebruik van ChatGPT.

“Als ik het eerder had onthuld, zou er niet eens over het voorstel worden gestemd. Het zou oneerlijk zijn tegenover de inwoners van de stad dat het project niet zou worden goedgekeurd, alleen omdat het door kunstmatige intelligentie is geschreven”, zegt Rosário tegen persbureau AP. De raad keurde het unaniem goed en de verordening is op 23 november van kracht geworden.

“Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid een nieuwe technologische revolutie zal meemaken”, zegt het raadslid. “Alle instrumenten die we als beschaving hebben ontwikkeld, kunnen voor kwaad en goed worden gebruikt. Daarom moeten we laten zien hoe het ten goede kan worden gebruikt.”

Uiteindelijk kwam gemeenteraadsvoorzitter Hamilton Sossmeier erachter dat Rosário ChatGPT had gebruikt om het voorstel te schrijven toen het raadslid dit op sociale media had onthuld. Sossmeier vertelde aanvankelijk aan de lokale media dat hij dacht dat het een ‘gevaarlijk precedent’ was. De voorzitter lijkt echter van gedachten te zijn veranderd. “Ik begon me verder te verdiepen en zag dat dit, op een goede of slechte manier, een trend gaat worden.”

Het is overigens vaker voorgekomen dat ChatGPT is ingezet om wetsvoorstellen of wijzigingen te schrijven. Zo heeft Barry Finegold, een senator namens de Democraten in de Amerikaanse staat Massachusetts, met behulp van ChatGPT een voorstel geschreven over het reguleren van kunstmatige intelligentie, schrijft onder meer Politico afgelopen juli. Finegold denkt dat de chatbot een goede tool kan zijn bij de lastigere aspecten van het opstellen van wetten, zoals het raadplegen van bestaande wetten.

De senator zegt er wel bij dat het belangrijk is om transparant te zijn over het gebruik van AI hierbij. “We willen dat werk dat door ChatGPT is gegenereerd, een watermerk krijgt”, zegt hij tegen AP. “Ik ben er voorstander van dat mensen ChatGPT gebruiken om voorstellen te schrijven, zolang het maar duidelijk is.”