Sony Xperia 1 IV

In een tijd dat nieuwe toestellen voor veel smartphonegebruikers eerder een evolutie dan een revolutie inhouden, is het verfrissend dat er nog steeds factoren zijn waarop smartphonefabrikanten innoveren. Op dit moment lijkt de focus behalve op vouwbare smartphones te liggen op de camera’s. De megapixelrace is nog steeds gaande en dat heeft vorig jaar geresulteerd in toestellen met 200-megapixelcamera’s. Dit jaar lijkt de grootte van de sensor een rol te spelen en wordt er al een tijd gesproken over 1"-sensors. Een ander ding waar enkele fabrikanten al langer over praten, is het gebruik van je smartphone voor mediacreatie. De camera’s worden niet alleen uitgerust met betere (optische) stabilisators, maar ook met software en functies die het filmen en fotograferen naar een hoger niveau moeten tillen, zodat je je smartphone niet alleen gebruikt voor socialemedia-uitingen, maar ook voor professionelere producties.

Door de jaren heen heb ik gezien dat particulieren en zelfs bedrijven volledige videoproducties maken met een smartphone in combinatie met extra accessoires van derden. Als we kijken naar fotografie, valt er te kiezen uit een hele zwik toestellen die allemaal prachtige foto’s schieten. Als we echter kijken naar het maken van video’s, is de spoeling een stuk dunner. De gemiddelde high-end smartphone kan bijvoorbeeld wel op 4k filmen, maar de hoeveelheid details die wordt vastgelegd, is niet van het niveau van losse 4k-camera’s.

Sony komt nu al een aantal jaar met een smartphone speciaal voor contentcreatie. De Xperia 1 IV heeft daarbij enkele accessoires waarmee dat wat makkelijker gaat. Daarnaast richt het bedrijf zich met deze smartphone op het livestreamen. De smartphone is al eventjes uit, maar aangezien het een van de weinige smartphones is die expliciet zijn gericht op contentcreatie en Sony daarvoor ook specialistische software en accessoires levert, leek het ons interessant om te kijken in hoeverre dat echt werkt en hoe het toestel zich verhoudt tot de meestgebruikte smartphone voor contentcreatie: de iPhone.

Heeft Sony met de Xperia 1 IV de ultieme smartphone voor het maken van contentcreatie? Je leest het in deze review.