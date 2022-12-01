G.Skill brengt deze maand Trident Z5 RGB-DDR5-8000-geheugen uit

G.Skill introduceert een nieuwe set van zijn Trident Z5 RGB-geheugen. Volgens de fabrikant haalt deze kit snelheden tot 8000 megatransfers per seconde met cl38-timings. De DDR5-8000-sets komen deze maand beschikbaar.

G.Skill brengt zijn DDR5-8000-geheugen uit in sets van twee 16GB-modules, voor een totaal van 32GB. De sets zijn getest op doorvoersnelheden van 8000MT/s met timings van CL38-48-48-128 en een spanning van 1,45V. Het geheugen ondersteunt XMP 3.0-profielen om de geadverteerde snelheid van 8000MT/s te halen. Volgens G.Skill zijn de dimms ontworpen voor gebruik met Intel Raptor Lake-cpu's op een Z790-moederbord.

Wat het ontwerp betreft lijken de nieuwe modules op de bestaande Trident Z5 RGB-sets. Daarmee beschikt het geheugen over een heatspreader met geïntegreerde rgb-leds, die aangestuurd kunnen worden via ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 en MSI Mystic Light Sync. De geheugenkits komen volgens G.Skill in december uit. Het bedrijf meldt echter geen adviesprijzen in zijn persbericht. Huidige Trident Z5 RGB-modules met snelheden van 6600MT/s staan in de Pricewatch vanaf Onbekend.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-12-2022 12:35 42

01-12-2022 • 12:35

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Reacties (42)

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dimitrios007 1 december 2022 14:11
Deze werkgeheugen heeft een prijskaartje van 530$ in Amerika.

https://twitter.com/Video...rAB_wlYO1wmNNmf7pAIA&s=19
sensen61 @dimitrios0071 december 2022 20:17
Lijkt deze te zijn? 599,91 €
https://www.proshop.nl/RA...00-SL-C38-DC-32GB/3123303
Gemmeke 1 december 2022 13:51
Dit is alleen voor een Intel build?
dasiro @Gemmeke1 december 2022 15:09
er wordt niet over EXPO gesproken, dus waarschijnlijk wel. Net een slechte ervaring gehad met een non-EXPO 6000 setje dat enkel op 4800 default stabiel wou draaien, dus gewoon omgeruild en nu ipv 5200 unstable 6000 stable :)
FlowSnake @dasiro1 december 2022 15:47
Ben wel benieuwd wat er gebeurt met GB/s en latencies wanneer DDR5 8k+ Of zelfs 10k+ uitkomen in combinatie met AM5 3D Vcache.

Geheugen controller draait dan op 1:2 multiplier, maar 3D Vcache compenseert de noodzaak voor low latency setups. Maar goed, die 3D Vcache compenseert ook de noodzaak voor snel geheugen.
dasiro @FlowSnake1 december 2022 16:37
compenseert ja, maar dat wil niet zeggen dat die dan overbodig worden, uiteindelijk gaat data nog altijd van het geheugen naar de cpu. De impact van 3D Vcache zal gewoon kleiner zijn dan op de non-3D afhankelijk van wat voor data er nodig is en waar die zich bevindt.
eL_Jay 1 december 2022 12:43
Gok Hynix?
Hebben die een nieuwe die?
Skyline GT-R @eL_Jay1 december 2022 13:34
Ja. Dat zal een SK Hynix A-die kit zijn.

A-die is beter voor hogere snelheden en M-die geeft lagere latencies :)
Klaus F. 1 december 2022 12:46
Alvast excuus, kan iemand mij uitleggen hoeveel winst je hiermee gaat halen?
mvds @Klaus F.1 december 2022 12:57
review: DDR5 of toch nog DDR4? Twee generaties werkgeheugen getest
Avalaxy @mvds1 december 2022 13:11
Dat geeft geen antwoord op de vraag of DDR5 8000 zin heeft ten opzichte van DDR5 6000.
mvds @Avalaxy1 december 2022 13:16
Dat komt ook aan bod in het artikel hoor. Bij de testen laten ze de verschillen zien tussen DDR5 4800 en DDR5 6000. Je kan het dan dus gewoon doorberekenen wat het effect gaat zijn.

Aangezien de vraagsteller zo enorm weinig moeite gedaan heeft om info te verstrekken over op welk vlak en dergelijke hij die winst zou willen zien, verwacht ik alleen niet dat hij de moeite gaat nemen om het artikel te lezen.
Avalaxy @mvds1 december 2022 13:28
Volgens mij kan de memory controller van Zen 4 niet eens gebruik maken van zulke hoge snelheden, dus de conclusie dat je kunt extrapoleren is erg voorbarig.
mvds @Avalaxy1 december 2022 13:36
Officieel ook niet van DDR5 6000 aangezien de ondersteuning van de geheugencontroller officieel 'maar' tot PC5-44800 (DDR5-5600) gaat. Je zal het geheugen dus moeten overklokken en asynchroon moeten laten lopen.

Maar nogmaals, de vraagsteller is zo beperkt in zijn vraagstelling, dat we helemaal niet weten op welk vlak hij bedoelt. Bandbreedte is wel gewoon uit te rekenen. Voor de rest weten we gewoon niet wat hij bedoelde en blijft het altijd gokken, omdat het aan veel dingen ligt.

Ga je de boel knijpen door een HDD of SATA SSD in je systeem te zetten, dan zal je er weer minder van merken bij normaal gebruik dan wanneer je er een PCIE 4.0/5.0 SSD in zet. Ga je kijken op het gebied van games, dan speelt de GPU een grote rol. Enz...
dasiro @Avalaxy1 december 2022 15:12
op m'n Asus bordje gaan de OC-settings tot DDR5-12000 :o (niet dat ik geloof dat iemand dat ooit zou halen :| )
Damic @dasiro1 december 2022 22:46
Zen5 en/of Zen6 als de laatste nog in dezelfde socket past :D
stijnvdlippe @mvds1 december 2022 13:26
Met 2 datapunten (DDR5 4800 en DDR5 6000) valt er vrij weinig te zeggen over DDR5 8000 zonder grote onzekerheden, dus ik denk dat de oorspronkelijke vraag best wel gesteld mag worden.
mvds @stijnvdlippe1 december 2022 13:30
Ik zeg ook niet dat de vraag niet gesteld mag worden. Maar aangezien DDR5 8000 nog uit moet komen is er niks met zekerheid te zeggen. Daarbij is de vraag "hoeveel winst je hiermee gaat halen" dusdanig breed dat je daar ook niks over kan zeggen. Winst waarbij? Puur op bandbreedte? Dat kan je makkelijk uitrekenen. Op FPS in games? Geen idee, maar waarschijnlijk zeer beperkt. Op browsen op internet? 0,0.

Om de vraag te kunnen beantwoorden is er dus extra info nodig.
Database freak @mvds1 december 2022 23:14
Samenvatting was dat DDR5 6000 tov DDR5 4800 in de meeste gevallen maar 1%~2% snelheidsverschil liet zien. Enkel bij comprimeren van bestanden leverde het een 10% verschil op. De kans dat DDR5 8000 nog veel extra snelheid oplevert is klein, gegeven het 'afnemende meer opbrengst' effect.
Verwijderd @Klaus F.1 december 2022 13:47
Waarschijnlijk 2% op de 6000 serie kan je beter meer geheugen halen voor een mooie prijs en het bespaarde geld in een cpu, gpu of luxe moederbord steken.
jdvv @Klaus F.1 december 2022 12:47
Reken maar op 2 winst
Cid Highwind @Klaus F.1 december 2022 15:29
In de regel is het de investering niet waard wanneer je diezelfde meerprijs ook in een snellere CPU of GPU kunt steken. Heb je daar al het snelste, kan je met nóg sneller geheugen natuurlijk nog de laaste procenten winst behalen.

RAM is typisch zoiets waar je zeker niet op moet besparen, maar tenzij je het onderste uit de kan wilt hebben én hier het geld voor over hebt, ben je gewoon goed bediend met dat wat de sweet spot is qua prijs/prestaties.

Dat gezegd hebbende, kijk vooral ook naar de processor die je hebt. Tussen AMD en Intel wil het nog wel eens verschillen waar die sweet spot dus ligt en hoe groot je geboekte winst is.

ps. Bovenstaande gaat uit van een gaming scenario, zoals voor velen hier relevant is. Gaat het om werk, dan is het afhankelijk van de applicatie een heel ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 23 juli 2024 01:01]

RyanMarciano 1 december 2022 14:18
Toevallig vorige week 32gb 6400 Mhz Trident Z ingebouwd met een i7 13700k op een z790 moederbord. Dit naast elkaar vergeleken met een i9 10900K op een z490 moederbord met 32gb 3600 Mzh setje. Puur voor gaming laadtijd (Forza Horizon 5) was hier een aanzienlijke winst behaald. Of 6400 naar 8000 nog meer winst gaat opleveren... zal verschillend zijn per game, hier en daar een paar fps en iets betere laadtijden. We zullen pas weer échte verbeteringen zien in DDR6, startend bij 9600 Mhz en door ontwikkelen tot circa 16.000 Mhz.

Overigens ben ik me er zeer van bewust dat RAM normaal gesproken een klein aandeel heeft in performance winst, zowel qua laadtijden als qua fps. GPU, CPU en HDD/SSD spelen hier de grootste rol. Maar als je 2k spendeert aan alleen al een GPU, dit combineert met een i7/i9 van de nieuwste generatie, dan is het behoorlijk verstandig dit te combineren met een DDR5 moederbord en niet zomaar het goedkoopste instap DDR5 RAM, maar dit minimaal met 6000 Mhz lage latency RAM te combineren.

[Reactie gewijzigd door RyanMarciano op 23 juli 2024 01:01]

Mathijs22 @RyanMarciano1 december 2022 14:43
Puur voor gaming laadtijd (Forza Horizon 5) was hier een aanzienlijke winst behaald.
Geen idee hoe precies je dat getest hebt maar het zou echt maar heel weinig mogen uitmaken omdat de beperking de snelheid van je opslagmedium zal zijn. Als het aanzienlijk sneller is geworden was er echt iets mis met je oude configuratie.
RyanMarciano @Mathijs221 december 2022 23:43
Jammer dat mede tweakers altijd maar uitgaan van de onkunde van anderen. Ik bouw al jaren computers, ik volg al jaren alle forums en ben zelf ook erg kritisch.

Hoe zou ik het toch hebben getest? Twee pc’s naast elkaar. Zelfde game, settings gelijk en tegelijk op knopje drukken. Ene systeem deed over hetzelfde laad scherm (van gewone wereld naar de hot wheels wereld) tussen de 10-13 sec langer.

Zelfde 1 tb m.2 ssd. Ene systeem draait een i9 10900k 5.3 ghz all core oc met 32gb ddr4 3600 mhz corsair xmp profile. Andere pc i7 13700k non oc, met 32gb ddr5 6400mhz trident z5. Beide cpus een nzxt x73 push pull config (dus ja echt 6 fans) beide een 3080 ti (oké ene MSI, andere gigabyte). Beide pc’s hebben dezelfde voeding.

Ik heb het hier dus over een laad tijd en niet over een fps winst, al is die er ook. Maar dat verbaast me niet, omdat de cpu nieuwer en efficiënter is per cycle, ook al doet de i9-10900k op 5,3 ghz all core zo goed als niet onder.

Overigens is het in de kortere laad schermen veel minder absoluut tijdsverschil, hoogstens 1-2 seconden. De specifieke test had ik uitgekozen, omdat het een idioot lange laad tijd heeft en je daar vaak ook flinke prestatie winst ziet (in absolute tijd). Relatief gezien zijn die 1-2 sec net zoveel winst.
dasiro @RyanMarciano1 december 2022 15:05
je vergelijkt met een setup van 3 generaties geleden, het zou maar erg zijn als je niet een serieuze performance winst zou halen (over je SSD heb je niet gesproken, die ook een grotere invloed heeft).

Een 7900/4090 (indien je voeding het toelaat) gaat ook nog op jouw oude systeem een enorme impact hebben tijdens het gamen als je zou vergelijken met een 1080 die van dezelfde generatie was, dus zelfs op rock bottom DDR5 geheugen ga je nog altijd veel winst halen. Ik snap het 2e deel van je hele betoog dan ook niet echt.
RyanMarciano @dasiro1 december 2022 23:54
Ssd is in beide systemen gelijk (kc3000 1tb) alsook voeding (1000w Corsair). Gpu is gelijk 3080ti. De cpu aio is zelfs gelijk, nzxt x73 push pull (6 fans totaal dus). Enige verschil is cpu en RAM. Alleen de 10900k is 5,3 ghz all core oc en de 13700k is non oc. Zou qua prestaties dus gelijk moeten liggen. Blijft over verschil in geheugen.

Tweede deel bedoel ik te zeggen dat het raar zou zijn als je eenmaal zoveel geld uitgeeft aan componenten, je veel prestaties zou laten liggen als je bezuinigt door een ddr4 systeem te bouwen. Zelfde als dat je een 4090 koopt en deze in een i7-3700k build gooit terwijl je op high frame rates wil gamen (100hz of meer). Had je voor dat geld beter en nieuwe moederbord en i5-13500k plus ddr5 plus 4080 kunnen kopen. Hopelijk snap je wat ik bedoel nu.
wortelsky @RyanMarciano2 december 2022 07:00
Alsof die voeding enig verschil zal maken in snelheid :9

Liepen beide machines op dezelfde timings van het geheugen? Eigenlijk geef je het antwoord al, nee. Dus is dit appels met peren vergelijken

[Reactie gewijzigd door wortelsky op 23 juli 2024 01:01]

dasiro @RyanMarciano2 december 2022 09:29
Een systeem zal ALTIJD een bottleneck hebben. Het gaat er dan ook om welke dat is voor de situatie waarin je zit. Veel systemen worden gedeeltelijk geüpgradet terwijl de andere componenten gewoon verder gebruikt worden. Als je spellen speelt die je GPU zwaarder belasten en je vervangt die door een nieuwer model, dan zal je op een punt komen dat de CPU en/of geheugen de bottleneck worden, dat wil daarom niet zeggen dat die upgrade nutteloos was, zelfs al haal je op dat moment niet alle performance uit je nieuwe kaart
Xfade @RyanMarciano1 december 2022 16:53
Dit is toch geen manier van vergelijken...
RyanMarciano @Xfade1 december 2022 23:58
Niet alles behoeft een volledige scriptie lijkt mij. Zie m’n andere reactie dat in de vergelijking het toch aardig vergelijkbare systemen zijn. En dat het enige echte verschil de ddr4 naar ddr5 is.
Damic @RyanMarciano1 december 2022 22:49
Ik denk niet dat je geheugen op 6,4GHz draait maar eerder op 3,2GHz en een 6,4GTs (transfers/seconde) heeft. Zelfde voor al de rest van de snelheden.
RyanMarciano @Damic1 december 2022 23:59
Ja hier heb je gelijk in. In de volksmond wordt het altijd mhz genoemd, my bad!
Timmmeeehhh 1 december 2022 15:35
Heb net een build gedaan met 128gb aan DDR5 ram en daar merk je wel dat het nog redelijk early is voor DDR5.
Heb zelf geluk gehad en hebt mijn 128gb stabiel gekregen op 4800 (was een 5200 kit) maar lees veel mensen die bij 128 echt terug moesten naar 4000 of lager.
Wel blij verder met de setup, die 13900k is rete snel!
RyanMarciano @Timmmeeehhh2 december 2022 00:03
Wow leip 128gb ddr5! Mag ik vragen waar je de pc voornamelijk voor gebruikt? 13900 ook nog over getwijfeld, maar voor met name gaming doeleinde was de 13700k ruimschoots voldoende haha!
Verwijderd @RyanMarciano2 december 2022 03:14
Wss ne gebruiker die veel internet tabs openstaan heeft 8)7
Timmmeeehhh @RyanMarciano2 december 2022 10:22
Ik werk in visual effects. In m’n andere bak heb ik zelfs 256gb zitten! Ik doe veel simulaties (particles, water, vuur, etc) vraagt veel ram, dus hoe meer hoe beter.
Bijvoorbeeld als je een water sim een mesh van wil maken kan je bijvoorbeeld meerdere tasks tegelijk daarvoor aanmaken en die moeten allemaal de hele scene in geheugen kunnen hebben, dan loopt je ram mega snel vol. Zelfs die 256 ging nog wel eens vol.
RyanMarciano @Timmmeeehhh2 december 2022 23:34
Wow dat is echt heel cool, hopelijk wordt ondersteuning van ddr5 steeds beter zodat je 256gb ddr5 ook stabiel kan draaien
Verwijderd @Timmmeeehhh2 december 2022 23:56
Ik werk in visual effects. In m’n andere bak heb ik zelfs 256gb zitten! Ik doe veel simulaties (particles, water, vuur, etc) vraagt veel ram, dus hoe meer hoe beter.
Bijvoorbeeld als je een water sim een mesh van wil maken kan je bijvoorbeeld meerdere tasks tegelijk daarvoor aanmaken en die moeten allemaal de hele scene in geheugen kunnen hebben, dan loopt je ram mega snel vol. Zelfs die 256 ging nog wel eens vol.
Tip : Je kan je meshes laten lopen via je nvme cache folder mss
Timmmeeehhh @Verwijderd3 december 2022 08:59
Al m’n caches staan al op een NVME raid. Het gaat hier om het genereren er van, dan pak je data van de schijf om er iets mee te doen en het vervolgens weer uit te schrijven (terug naar de NVME drive) dit gebeurt in RAM.
Swappen naar disk gebeurt sowieso al als je ram vol zit maar dat is wel een stuk trager ook al heb je een snelle nvme drive.
honey 2 december 2022 13:38
Ik heb me laten vertellen dat de processor de beperkende factor is, dus de Intel Core i5-13600K heeft als geheugen specificatie DDR5-5600, dus loopt het geheugen ook maximaal op 5600. Met andere woorden, zonde van het geld. Klopt dat?
RichardZijlstra 5 december 2022 19:53
jullie hebben het over intel, maar hoe zit het met and en deze geheugen bankjes?

worden ze wel ondersteund?

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