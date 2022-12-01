G.Skill brengt deze maand Trident Z5 RGB-DDR5-8000-geheugen uit

G.Skill introduceert een nieuwe set van zijn Trident Z5 RGB-geheugen. Volgens de fabrikant haalt deze kit snelheden tot 8000 megatransfers per seconde met cl38-timings. De DDR5-8000-sets komen deze maand beschikbaar.

G.Skill brengt zijn DDR5-8000-geheugen uit in sets van twee 16GB-modules, voor een totaal van 32GB. De sets zijn getest op doorvoersnelheden van 8000MT/s met timings van CL38-48-48-128 en een spanning van 1,45V. Het geheugen ondersteunt XMP 3.0-profielen om de geadverteerde snelheid van 8000MT/s te halen. Volgens G.Skill zijn de dimms ontworpen voor gebruik met Intel Raptor Lake-cpu's op een Z790-moederbord.

Wat het ontwerp betreft lijken de nieuwe modules op de bestaande Trident Z5 RGB-sets. Daarmee beschikt het geheugen over een heatspreader met geïntegreerde rgb-leds, die aangestuurd kunnen worden via ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 en MSI Mystic Light Sync. De geheugenkits komen volgens G.Skill in december uit. Het bedrijf meldt echter geen adviesprijzen in zijn persbericht. Huidige Trident Z5 RGB-modules met snelheden van 6600MT/s staan in de Pricewatch vanaf Onbekend.