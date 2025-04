IRMA-ontwikkelaar SIDN neemt deel aan EU-pilot voor digitale identiteitswallet

SIDN gaat de Europese Commissie helpen met het ontwikkelen van een Europese digitale identiteitswallet. In de pilot wordt reizen met de wallet getest, evenals het veilig uitwisselen van passagiersgegevens, het kopen van goederen en diensten, en een Europees diplomabewijs.

Met een digitale identiteitswallet kunnen EU-inwoners zich online en offline identificeren. Het is een concept waar zowel de Europese Commissie als lidstaten, waaronder Nederland, aan werken. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gaat de Commissie helpen met haar deel van de identiteitswallet.

De pilot waaraan SIDN deelneemt, is gericht op de interoperabiliteit en adoptie van de wallet, in verschillende contexten. De Europese Commissie wil namelijk dat EU-inwoners de wallet voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om hotels en vliegtuigen te boeken, om in te checken bij die hotels en vliegtuigen, en om te kunnen betalen voor deze diensten.

Een ander voorbeeld waar SIDN bij gaat helpen, is het standaardiseren van onderwijs- en studiegegevens om de internationale beweging van studenten en vrije Europese studiekeuze makkelijker te maken. In de pilot worden diverse van zulke scenario's nagebootst en worden eventuele belemmeringen gesignaleerd om deze te kunnen verhelpen.

SIDN gaat de Europese Commissie helpen als onderdeel van twee grotere consortiums waaraan SIDN deelneemt: het EUDI Wallet Consortium en het Digital Credentials 4 Europe Consortium. Zo zijn er tientallen deelnemers uit bijna elke EU-lidstaat betrokken bij de pilot. De stichting is onder meer bekend als beheerder van het .nl-domein, maar ook als ontwikkelaar en beheerder van IRMA. IRMA is een privacyvriendelijke authenticatieapp die samen met Privacy By Design is ontwikkeld.