Tesla biedt als energiebedrijf variabel contract aan Powerwall-gebruikers Texas

Tesla is in de Amerikaanse staat Texas gestart met een pilot voor Tesla Electric, een maandelijks energiecontract waarbij eigenaren van een Powerwall-thuisaccu stroom inkopen en verkopen via Tesla. Het is voor het eerst dat Tesla daadwerkelijk stroom levert aan klanten.

Het nieuwe Electric-abonnement is vooralsnog op uitnodigingsbasis beschikbaar; klanten op bepaalde plekken in Texas met een vrije leverancierskeuze kunnen zo direct energie kopen van en verkopen aan Tesla, waarmee het bedrijf de rol van energieleverancier op zich neemt. Tesla gebruikt alle aangesloten Powerwall-thuisaccu's en zonnepanelen daarbij als een virtuele energiecentrale die op piekmomenten stroom kan leveren aan het Texaanse elektriciteitsnet.

Op momenten met weinig vraag naar elektriciteit slaat Tesla de stroom naar eigen zeggen weer op in deze aaneenschakeling van accu's om de overtollige energie later tegen de hoogst mogelijke prijzen te verkopen. Mocht er een tekort aan elektriciteit optreden, dan levert Tesla 'hernieuwbare energie' direct aan klanten.

Klanten hebben een maandelijks energiecontract met Tesla. Het bedrijf updatet naar eigen zeggen 'grofweg eens per maand' de leveringsprijzen van energie. De terugleververgoeding die klanten kunnen verdienen, verandert ieder kwartier. Klanten bouwen krediet op bij het bedrijf door stroom te leveren aan het net, waarbij ze eens per jaar overtollig krediet kunnen omruilen voor geld.

Het Electric-abonnement lijkt een vervolgstap op het Virtual Power Plant-systeem, dat Tesla al in Californië, Japan en Australië heeft getest. In verschillende regio's met een onbetrouwbaar elektriciteitsnet gebruikte Tesla aangesloten Powerwall-accu's als tijdelijke opslagplek voor overtollige elektriciteit, waarna het bedrijf dit bij noodsituaties en stroomtekorten terugleverde. In eerste instantie konden Powerwall-eigenaren zich vrijwillig bij dit netwerk aansluiten, later werd er een terugleververgoeding gegeven voor het leveren van stroom tijdens dergelijke noodsituaties.