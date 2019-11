Windows 10 zal scherm Android-toestel spiegelen via wifi in plaats van bluetooth

Microsoft heeft bij een nieuwe testversie van Windows 10 de afhankelijkheid van de Jouw telefoon-app van bluetooth low energy laten vallen voor de Phone screen-functie. Het spiegelen van het scherm verloopt voor de ondersteunde Samsung-smartphones voortaan via wifi.

Microsoft meldt van Windows Insiders, de testgebruikers van Windows 10, de feedback te hebben gekregen dat afhankelijkheid van bluetooth low energy voor Phone screen niet ideaal is. Microsoft werkte daarom al samen met Samsung aan de Link to Windows-functie, die dezelfde functionaliteit biedt, maar dan via wifi. De Samsung Galaxy Note 10 was in augustus het eerste toestel dat op die manier met Windows 10 te koppelen was voor Phone screen.

Bij buildversie 19013 van de 20H1-testrelease van Windows 10 schrapt Microsoft de bluetooth le-functionaliteit van de Jouw telefoon-app. Tegelijk breidt Microsoft het aantal smartphones uit waarmee de de Phone screen-functie in combinatie met Link to Windows werkt. Die ondersteuning blijft beperkt tot Samsung-smartphones; het gaat om de Galaxy Fold, de Note 10-modellen, de S10-telefoons, en de Galaxy A30s, A50s en A90. Microsoft belooft in de komende maanden ondersteuning voor meer smartphones toe te voegen, maar details hierover geeft het bedrijf verder niet.

Phone screen maakt het mogelijk het Android-scherm van smartphones te tonen binnen Windows 10, inclusief de mogelijkheid om apps te openen. De functionaliteit maakt deel uit van de Windows 10 20H1-release. Volgens Windows Central krijgen Insiders-testgebruikers in de Slow Ring de rtm-versie van die omvangrijke feature-update rond half december. De uiteindelijke publieke release zou dan in maart of april volgen.