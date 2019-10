Microsofts Your Phone-app laat gebruikers Android-telefoonoproepen aannemen

Microsoft heeft zijn Your Phone-app een nieuwe update gegeven waardoor deze nu ook bruikbaar is om oproepen van verbonden Android-telefoons aan te nemen. Het gaat nog om een previewfunctie die in de komende dagen voor een beperkte groep beschikbaar komt.

Volgens Microsoft gaat het om Windows 10 Insider Preview Build 18999 waarmee de eerder onthulde Calls-functie is toegevoegd aan de Your Phone-app binnen Windows 10. Gebruikers kunnen hiermee oproepen beantwoorden via de app op hun pc, maar ook telefoonoproepen via de pc starten. Daarnaast is het mogelijk om via een zelf ingestelde tekst oproepen af te wijzen of direct door te sturen naar de voicemail. Verder is de oproepgeschiedenis via de app in te zien en zijn de nummers aan te klikken om ze meteen te bellen. Ook is het volgens Microsoft mogelijk om naadloos oproepen over te hevelen tussen pc en telefoon.

Er gelden wel voorwaarden om de nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken. Zo moeten gebruikers minimaal een telefoon met Android 7.0 of hoger hebben en in het bezit zijn van een Windows 10-pc met bluetoothondersteuning. Verder verschijnt de preview alleen voor Insiders-gebruikers die de 19H1-versie van Windows draaien en is minimaal buildversie 18362.356 van Windows nodig.

De Your Phone-app, of 'Begeleidende app voor Jouw telefoon', biedt al langer een vorm van schermspiegelen, waarbij communicatie op de mobiele telefoon op systemen met Windows wordt getoond. Zo kreeg de app eind april een update waardoor notificaties van Android-telefoons getoond kunnen worden, waarbij gebruikers kunnen aangeven welke notificaties ze willen ontvangen en meldingen individueel of gebundeld kunnen verwijderen.