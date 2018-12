Asus brengt ZenBook Pro 14 met lcd op plaats van touchpad uit voor 1200 euro

Asus brengt zijn ZenBook Pro 14-laptop, die voorzien is van een 5,5"-lcd op de plek van de touchpad, uit in de Benelux. De goedkoopste uitvoering kost 1199 euro en er is een model van 1599 euro met een snellere cpu, meer ram en een grotere ssd.

De lcd op de plek van de touchpad is dezelfde als die in de grotere ZenBook Pro 15, die Asus eerder al uitbracht. Tweakers publiceerde in juli een review van dat model. De 5,5"-lcd kan gebruikt worden als reguliere touchpad, als tweede scherm of als extra scherm met bedieningsknoppen voor programma's. Asus levert daarvoor software mee.

De ZenBook Pro 14, ofwel de UX480, is voorzien van Intel Whiskey Lake-processors. Het goedkoopste model heeft de Core i5-8265U en in de duurdere versie zit de Core i7-8565U. Beide zijn quadcores met hyperthreading en een tdp van 15 watt. De laptops hebben een 256 of 512GB ssd, 8 of 16GB ram en een glanzend 14"-touchscreen met een resolutie van 1920x1080 pixels.

In de UX480-modellen die in de Benelux verschijnen, zit een GeForce GTX 1050 Max-Q-videokaart, met 2GB vram. De ZenBook Pro 15, ofwel de UX580, verscheen in juni. Het grotere model is voorzien van maximaal een hexacoreprocessor en een GTX 1050 Ti. Ook kan de UX580 met een 4k-scherm geleverd worden.