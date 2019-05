Asus geeft Zenbooks en Vivobooks ScreenPads en brengt leren jubileummodel uit

Asus brengt tijdens de Computex nieuwe Vivobook- en Zenbook-modellen uit, voorzien van ScreenPads, oftewel touchpads waarin een scherm is verwerkt. De fabrikant brengt ook een jubileumlaptop uit, met een leren behuizing en een roségouden logo.

De Zenbook 13, 14 en 15, die Asus in 2018 introduceerde, krijgen opvolgers in de vorm van de UX334, UX434 en UX534. De grootste wijziging is de optie voor de ScreenPad 2.0, waarbij een 5,65"-ips-lcd met een resolutie van 2160x1080 pixels in de touchpad is verwerkt. Dat was tot nu toe voorbehouden aan de duurdere Pro-modellen. De aansturing van de ScreenPad is ook aangepast ten opzichte van de vorige generatie, die daarvoor nog de tweede Nvidia-gpu nodig had. De ScreenPad 2.0 werkt op de zuinigere Intel-gpu en dat is goed nieuws voor de accuduur. De ScreenPad is te gebruiken in combinatie met bepaalde apps die ervoor gemaakt zijn, maar kan ook als tweede beeldscherm gebruikt worden.

De Zenbooks zijn verder voorzien van nieuwe videokaarten, afhankelijk van het model gaat het om een GeForce MX250- of GTX 1650 Max-Q-gpu. De processor is een Core i5-8265U of Core i7-8565U en er is maximaal 16GB geheugen aanwezig. De ssd is maximaal 1TB groot en de accu's van de Zenbook 13 en 14 hebben een capaciteit van 50Wh, terwijl de Zenbook 15 ruimte heeft voor een 71Wh-accu.

Vlnr: Asus Zenbook 13 UX334, Zenbook 14 UX434 en Zenbook 15 UX534

De jubileum-Zenbook heet Zenbook Edition 30 en is door Asus gebouwd ter gelegenheid van zijn dertigjarige bestaan. De 13,3"-laptop is voorzien van een behuizing die met wit leer is omvat en van een logo van 18-karaatsroségoud is voorzien. Opvallend genoeg kan de Edition 30 niet met GeForce MX250-gpu worden geleverd, maar is er alleen de optie voor een MX150-videokaart. Verder is de hardware vergelijkbaar met die van de Zenbook 13 en 14.

Tot slot introduceerde Asus tijdens de Computex ook laptops in de Vivobook-serie, die wat goedkoper is dan de Zenbooks. De VivoBook S14 en S15 krijgen echter opvallend genoeg ook de optie voor de ScreenPad-touchpad. Ook wat hardware betreft zijn de Vivobooks en Zenbooks vergelijkbaar. De systemen kunnen geleverd worden met i5-8265U of i7-8565U-cpu en MX250-gpu of de geïntegreerde Intel UHD620. De ssd is ook maximaal 1TB groot en daarnaast kan de opslag in de S15 nog met een extra harde schijf worden uitgebreid. De VivoBooks zijn echter wel voorzien van een kleinere accu en een wat dikkere behuizing. Daarnaast worden de Vivobooks in andere kleuren geleverd dan de Zenbooks. Wanneer de Zenbooks en Vivobooks beschikbaar komen, in welke configuraties en tegen welke prijs, is nog niet bekend.