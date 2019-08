Asus maakt VivoBook S14 en S15 met scherm op touchpad in Benelux beschikbaar

Asus heeft de VivoBook S14 en S15 beschikbaar gemaakt in de Benelux. Het gaat om laptops met ScreenPad 2.0, een secundair scherm op de plek van het touchpad. Het systeem komt in verschillende configuraties beschikbaar.

Enkele maar niet alle versies van de VivoBook S14 en S15, met typenummers S432 en S532, hebben een ScreenPad 2.0. Hierbij gaat het om een combinatie van een precisiontouchpad met cover van glas en een 5,65"-scherm met ips-paneel, met een resolutie van 2160x1080 pixels. Eind mei maakte Asus al bekend dat het VivoBooks met ScreenPads ging uitrusten.

De 14"- en 15,6"-schermen van respectievelijk de S14 en S15 zijn mat en hebben een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook hebben ze smalle schermranden en het schermscharnier duwt de laptops iets omhoog voor 'een fijne gebruiksstand voor het toetsenbord', aldus Asus. De fabrikant rust de laptops uit met een Core i7-8565U of een Core i5-8265U. De hoeveelheid ram betreft 8GB of 16GB, waarbij alles of de helft op het moederbord gesoldeerd is. Verder hebben alle configuraties pci-e 3.0 nvme-ssd's, met capaciteiten van 256GB, 512GB en 1TB.

De gpu is bij de S15 de GeForce MX250 met 2GB gddr5. Bij de S14 is dat de UHD 620-gpu van de Intel Core-processor op een model na, die bevat ook de GeForce MX250. Tenslotte hebben de laptops infraroodcamera's voor inloggen met gezichtsherkenning via Windows Hello.

De VivoBook S14 en S15 zijn vanaf nu beschikbaar waarmee ook de prijzen van de zeventien modellen die hier uitkomen de komende dagen bekend zullen worden.