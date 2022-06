Asus brengt VivoBook S14 met Comet Lake U-processor uit voor 699 euro

Asus heeft de VivoBook S14 uitgebracht. De laptop heeft een 14"-scherm en wordt met maximaal een i7-processor en een GeForce MX350-gpu geleverd. De prijzen van de configuraties lopen van 699 tot 999 euro.

De VivoBook S14 is een laptop met een scherm met resolutie van 1920x1080 pixels en een verhouding van 16:9. Het scherm is mat uitgevoerd, heeft kijkhoeken van 178 graden, kan 45 procent van ntsc-kleurruimte weergeven en heeft een maximale helderheid van 250cd/m². Asus spreekt van 'ips-level' wat betreft de panelen. De scherm-to-body-ratio bedraagt 85 procent. De laptop weegt 1,4 kilogram en is 15,9mm dik.

De laptop wordt geleverd in configuraties met acht en zestien gigabyte aan geheugen, en met een Core i5-10210U, i7-10510U en i7-1065G7 van Intel, processors van de Comet Lake U-generatie. De i5-10210U en de i7-10510 hebben respectievelijke kloksnelheden van 1,6 en 1,8GHz en een geïntegreerde HD Graphics 620-gpu. De versies met i7-1065G7 hebben krachtiger Iris Plus Graphics van Intel, maar in aanvulling daarop een GeForce MX350-kaart van Nvidia. De VivoBook wordt geleverd met een m2-nvme-ssd met pci-e 3.0 van 256GB of 512GB.

De laptops hebben daarnaast wifi 6, oftewel 802.1ax, en bluetooth 5, een hdmi 1.4-aansluiting en vier usb-poorten waaronder één usb-c-poort, die een gen 1-variant van usb 3.2 betreft. De 50Wh-accu kan volgens Asus in 49 minuten voor 60 procent worden opgeladen. Het goedkoopste model van de laptop kost 699 euro, de duurste varianten kosten 999 euro.