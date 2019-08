Ondersteuning voor ftp verdwijnt uit Chromium

Toekomstige versies van Chrome verliezen hun ondersteuning voor ftp. Vanaf versie 82 verdwijnt het file transer protocol uit de browser om de veiligheid te vergroten, zegt Google. Bovendien gebruiken volgens het bedrijf nog maar weinig mensen ftp in de browser.

Google heeft een document rondgemaild naar Chromium-ontwikkelaars genaamd 'de intentie om ftp uit Chrome te verwijderen.' Daarin staat dat het voor Google niet meer de moeite waard is de functie te ondersteunen.

"De huidige ftp-implementatie in Chrome heeft geen ondersteuning voor proxy's of voor versleutelde verbindingen", schrijft Google in het document. Bovendien, zegt het bedrijf, is het gebruik van ftp-verbindingen zo laag dat het niet langer rendabel is om een aparte ftp-client in de browser te blijven ondersteunen. Volgens de Chrome-ontwikkelaars gebruikt slechts 0,1 procent van de gebruikers nog ftp. "In plaats van het behouden van onveilige implementatie halen we functie het liefste helemaal weg", schrijven zij.

Google rolt de verwijdering van de functionaliteit geleidelijk aan uit. Dat begint in de Stable-versies van versie 7. In versie 80 worden meer functies weggehaald, en in versie 82 moeten die allemaal verdwenen zijn. Gebruikers die toch een ftp-link openen in Chrome worden doorgestuurd naar een extern ftp-programma dat zij hebben gedownload. De functionaliteit gaat ook gelden voor browsers die gebruik maken van de Chromium-engine, zoals Brave, Vivaldi, Opera of Microsofts Edge.

Het is niet de eerste keer dat het team achter Chrome ervoor pleit ftp-functionaliteit uit de browser te halen. De eerste discussie daarover begon al in 2014. Ook andere browsers zoals Mozilla willen van ftp af. Firefox heeft sinds versie 60 de optie om ftp uit te schakelen.