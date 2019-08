Microsoft: bèta van Edge met Chromium-engine is geschikt voor dagelijks gebruik

Microsoft brengt de eerste bèta van zijn op de Chromium-gebaseerde Edge-browser uit. Eerder verschenen er al previewversies, maar de nieuwe bèta werkt op alle Windows-versies en macOS. Volgens Microsoft is de browser geschikt voor dagelijks gebruik.

Nu Edge de bètafase heeft bereikt zit de browser in de laatste fase voor de officiële release. Het is het derde previewkanaal, eerder verschenen er testversies in de Canary- en Dev-kanalen. Microsoft meldt dat tot nu toe meer dan een miljoen mensen een testversie hebben gedownload.

De Edge-bèta is de meest stabiele versie tot nu toe en nieuwe functionaliteit wordt alleen toegevoegd als die al is getest in de Canary- en Dev-kanalen. Microsoft gaat ruwweg elke zes weken een grote update uitbrengen en tussendoor verschijnen er kleine updates met bugfixes en beveiligingspatches. De nieuwe bèta werkt op alle versies van Windows en macOS die nog ondersteuning krijgen. Eerdere versies werkten alleen op specifieke besturingssystemen.

In de bèta die Microsoft dinsdag uitbrengt zit ondersteuning voor veertien talen. Ook zijn er mogelijkheden om de interface naar wens aan te passen en is er een donkere modus beschikbaar. De testversie laat ook het installeren van extensies toe, die kunnen komen uit de downloadwinkel van Microsoft, of uit andere downloadwinkels van op Chromium gebaseerde browsers. Extensies uit de Chrome Web Store werken bijvoorbeeld ook.

Gelijktijdig met het vrijgeven van de bèta kondigt Microsoft een bugbountyprogramma aan voor de Beta- en Dev-versies van de nieuwe Edge-browser. Beveiligingsonderzoekers die kwetsbaarheden vinden kunnen daar een beloning van maximaal 30.000 dollar voor krijgen.