Microsoft zet trackingblocker in preview-versie Edge

Microsoft heeft een trackingblocker ingebouwd in de preview-versie van Edge op basis van Chromium. De trackingblocker staat standaard uit, maar is aan te zetten in de instellingen van de browser.

Gebruikers kunnen een optie activeren in de browser om de instelling te kunnen zien, waarna ze de keuze hebben voor drie instellingen, schrijft Microsoft. De Basic-optie blokkeert alleen kwaadaardige trackers, de Balanced-insteling blokkeert de meeste trackers maar niet allemaal en de Strict-variant blokkeert de meeste trackers, maar kan ervoor zorgen dat sommige sites niet goed werken.

De optie zit vooralsnog alleen in de Windows-versie van de preview-build, omdat er een probleem was met de macOS-versie. In de volgende build voor macOS zal de trackingblocker ook zitten. De optie blokkeert geen advertenties, maar alleen de tracking die bedrijven doen om profielen op te bouwen van internetters om zo gerichtere advertenties te leveren.

De versie Edge op basis van Chromium is vooralsnog een en moet later als stabiele versie verschijnen voor Windows en macOS. Met de overstap van een eigen browserengine op Googles opensource-engine Chromium wil Microsoft de browser sneller verder kunnen ontwikkelen en fragmentatie op het web tegengaan.