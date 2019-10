Stabiele versie van Edge op Chromium verschijnt in zoekmachines

Microsoft heeft een stabiele versie van zijn Edge-browser op basis van Chromium online gezet. Het bedrijf heeft de stabiele release nog niet officieel aangekondigd, de versie is via zoekmachines te vinden. Mogelijk volgt een officiële aankondiging op zeer korte termijn.

Een link naar de release via het stable channel van Microsoft Edge op Chromium is nu publiekelijk te vinden via een Google-zoekopdracht, schrijft Techdows. De link, die wordt aangeduid als 'Microsoft Edge - Stable', start direct een download van een installatiebestand. Dit installatiebestand is ondertekend door Microsoft en installeert daadwerkelijk een non-bèta-versie van Edge. Het gaat om versie '78.0.276.19', wat doet vermoeden dat deze versie van Edge is gebaseerd op Chrome 78, die op 22 oktober uit moet komen.

Mozilla komt 22 oktober ook met versie 70 van zijn Firefox browser. Mogelijk worden er deze week dus drie nieuwe versies van grote browsers uitgebracht. De stabiele versie van Edge is nog niet te vinden op de insider-website van Edge. Een officiële aankondiging van Microsoft ontbreekt vooralsnog ook.

Wanneer gebruikers de stabiele versie van Edge Chromium installeren, wordt de originele variant van Edge verwijderd. Dit is niet terug te draaien door de Chromium-variant te de-installeren.

Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat het een nieuwe versie van zijn Edge-browser gebaseerd op Chromium uit zou brengen. Een bètaversie van de browser is sinds augustus beschikbaar, waarbij Microsoft aangaf dat deze stabiel genoeg zou zijn voor dagelijks gebruik.