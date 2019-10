Nvidia toont EGX-computingplatform voor grote hoeveelheden dataoverdracht

Nvidia heeft zijn EGX-platform geïntroduceerd. Het supercomputingplatform is specifiek bedoeld voor bedrijven die grote hoeveelheden data moeten verwerken. Via het platform kunnen bedrijven meer dan 1,6 terabyte aan data per seconde verwerken.

Nvidia presenteerde het platform tijdens het Mobile World Congress in Los Angeles. Het bedrijf kondigde tegelijkertijd ook aan dat verschillende grote bedrijven inmiddels met EGX werken. Zo maken Samsung, Walmart en BMW er inmiddels gebruik van. Ook grote steden zoals Las Vegas en San Francisco gebruiken EGX om data te verwerken. Zij gebruiken dat bijvoorbeeld om voetgangers- en verkeersstromen te optimaliseren. In Walmart wordt EGX ingezet om werknemers te kunnen vertellen welke taken zij het beste op een bepaald moment kunnen uitvoeren.

EGX is een platform waarbij Nvidia's eigen Cuda-X-software wordt gedraaid op servers van gecertificeerde partners. Nvidia werkt daarvoor samen met Microsoft, Ericsson en Red Hat. Dat moeten servers zijn met krachtige gpu's erin; Nvidia zegt in het certificeringsprogramma dat er een Nvidia T4-, Quadro RTX 8000- of V100 Tensor Core-gpu in de server moet zitten. De EGX-softwarestack noemt Nvidia 'GPU Operator' en deze bevat de driver en monitoringsoftware voor de gpu, maar ook de tools die nodig zijn om Kubernetes-systemen uit te rollen.

Het platform is bedoeld om grote hoeveelheden data in real time te verwerken. Nvidia mikt daarmee op ontwikkelingen zoals 5g, het internet-of-things, smart cities en andere projecten waarbij steeds meer gegevens moeten worden verstuurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om fabrieken of warenhuizen waar steeds meer geautomatiseerd werk plaatsvindt, of steden die van slimme technieken gebruikmaken. Nvidia wil die processen, en de beveiliging daarvan, vanuit de cloud laten draaien.

Het platform kent meerdere softwarepakketten die voor verschillende applicaties worden gebruikt. Zo is er Metropolis, waarmee gemeenten smart cities kunnen bouwen. Met de Aerial-sdk kunnen telecomproviders gevirtualiseerde 5g-netwerken opzetten om bijvoorbeeld cloudgamingprocessen op te zetten. In het geval van Walmart, zegt Nvidia, wordt er meer dan 1,6 terabyte aan gegeven per seconde verstuurd via het platform.