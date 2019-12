Microsoft Edge-browser krijgt optie om url te delen via qr-code

Microsoft Edge krijgt de mogelijkheid om url's te delen via een qr-code. Reddit-gebruikers spotten de functie in de Chromium-versie van de browser. Die moet volgende maand in een stabiele versie verschijnen.

De optie is beschikbaar in de Canary-versie van Chrome, zeggen Reddit-gebruikers. Als de optie is ingeschakeld, geeft Edge in de url-balk de tekst 'qr-code' weer, terwijl het ook tussen de menu-opties staat. Vervolgens kunnen gebruikers de browser een qr-code laten genereren, die vervolgens weer te scannen is met bijvoorbeeld een smartphone.

De functie zit ook in Chrome Canary, maar in beide browsers werkt het genereren van de qr-code vooralsnog niet. Met de functie kunnen gebruikers eenvoudiger pagina's delen zonder een url te hoeven doorsturen. Microsoft brengt de stabiele versie van de Chromium-variant van Edge volgende maand uit.