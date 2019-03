Asus Zenbook 13

Net als bij smartphones buitelen fabrikanten van laptops over elkaar heen om je duidelijk te maken dat zij de grootste hebben: de grootste scherm-behuizingverhouding om precies te zijn, ofwel het grootste scherm in de kleinste behuizing. Dell begon de trend in 2015 met de XPS 13 en samen met zijn concurrenten doet Asus ook een duit in het zakje. De screen-to-bodyratio van de Zenbook 13 is 95 procent. Wat zijn daar de voordelen van?

Om te beginnen ziet een scherm met dunne randen er mooi uit. Als je een tijdje op de Zenbook 13 hebt zitten werken en teruggaat naar je drie jaar oude laptop met zijn centimetersdikke bezels, dan ziet die er meteen ouderwets uit.

Een ander voordeel is het feit dat de laptop ook echt een stuk kleiner wordt door de smallere schermranden. Dat klinkt logisch, maar doordat het scherm nog maar 30,3 bij 18,9 centimeter meet, is de laptop zelf ook erg compact en heeft hij het formaat van een laptop met een 11,6"- of 12"-scherm. Het gewicht is eveneens laag en dat is voor mensen die veel onderweg zijn, misschien wel het belangrijkste. Onze weegschaal houdt het bij 1146 gram en hoewel er ook laptops van minder dan een kilogram te krijgen zijn, wegen de meeste meer dan de Zenbook 13.

'Zenbook' is de naam die Asus geeft aan zijn high-end laptops. Je mag dus wel wat kwaliteit verwachten van deze UX333, zoals de codenaam luidt. Daarin stelt Asus niet teleur. De behuizing is bijna helemaal van metaal en voelt ook degelijk aan. Alleen de schermrand, ook wel 'b-cover' genoemd, is van plastic, maar dat beïnvloedt de stevigheid van het scherm niet. Bij veel concurrenten kun je het scherm torderen, maar de metalen achterkant, de 'a-cover' is dik genoeg om dat te voorkomen. In de 5,9 millimeter dikke bovenrand van het scherm heeft Asus de webcam weten te verwerken en die heeft ook ondersteuning voor inloggen met behulp van Windows Hello.

Het enige andere stuk plastic op de behuizing is de strip boven het toetsenbord, die volgens Asus op 'inheems goud' is geïnspireerd en dezelfde kleur heeft als het logo op de achterkant van het scherm. De rest van de behuizing is 'maanlichtzilver', maar er is ook een blauwe uitvoering met een goudkleurige strip. Met die kleurcombinaties onderscheidt Asus zich, maar je moet er wel van houden, want een volledig grijze of zwarte laptop behoort niet tot de mogelijkheden.

Voor randapparatuur heeft de Zenbook diverse aansluitingen, waaronder usb en hdmi. Asus maakt het zijn gebruikers helaas onnodig moeilijk door aan de rechterkant een usb 2.0-aansluiting te plaatsen, terwijl er links een usb 3.1 gen2-aansluiting zit. Sluit je externe opslag aan, dan is het dus even opletten welke usb-poort je kiest. Ook bij sd-kaarten is het opletten, want gewone sd-kaarten passen niet, omdat Asus heeft gekozen voor de minder praktische micro-sd-lezer. De hdmi-aansluiting ondersteunt helaas geen hdmi 2.0, dus een 4k-monitor op 60Hz aansturen gaat ook al niet en de usb-c-aansluiting biedt evenmin de mogelijkheid om beeldschermen aan te sturen. Al met al zijn de usb-aansluitingen dus wat onpraktisch, maar het is ronduit vervelend dat je geen 4k-scherm op 60Hz op de Zenbook kunt aansluiten.

Toetsenbord, touchpad en NumberPad

De kleine behuizing van de Zenbook 13 heeft zijn weerslag op het formaat van het toetsenbord. Dat is 26 centimeter breed en dus aan de kleine kant. Heb je grote handen, dan kan het tikken op de Zenbook 13 een priegelig karwei worden. De bijzonder kleine shifttoets aan de rechterkant maakt dat bovendien niet makkelijker. Door de kleinere shifttoets konden de pijltjestoetsen echter wel weer meer ruimte innemen, en bij de meeste laptops worden de pijltjes omhoog en omlaag, tot frustratie van sommigen, in de ruimte van een enkele gewone toets gewurmd, maar daar heeft Asus niet voor gekozen.

De toetsen zelf zijn vlak en tikken behoorlijk goed. Vreemd genoeg is de behuizing op het punt van het toetsenbord niet zo stevig en bij een harde aanslag zie je de laptop inveren. Dimbare toetsenbordverlichting is aanwezig, zoals je op een laptop van duizend euro mag verwachten.

Asus voorziet de Zenbook 13 van een Precision Touchpad die een wat klein formaat heeft, maar accuraat en snel reageert. De versie die wij hebben getest, heeft bovendien een NumberPad, die je kunt inschakelen door rechtsboven op de touchpad te drukken. Er verschijnt dan een numeriek toetsenblokje op de touchpad en op die manier kun je getallen invoeren. Dat idee is leuk en werkt op zich goed, want als je recht op het cijfer tikt, wordt het netjes ingevoerd. Je kunt zelfs de touchpad als muisvervanger blijven gebruiken als de NumberPad is ingeschakeld, maar de multitouchbewegingen met twee en drie vingers werken dan niet. Het grootste nadeel is echter dat de touchpad logischerwijs geen feedback geeft en dat de cijfers vrij klein zijn. Je bent dan ook altijd sneller uit als je gewoon de numerieke toetsenrij van het toetsenbord gebruikt.