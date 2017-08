Asus voorziet ZenBook Flip-laptops van Kaby Lake-quadcores en GeForce-gpu's

Asus heeft op de IFA zijn ZenBook Flip- en VivoBook Flip-lijn een update gegeven. Het bedrijf brengt een ZenBook Flip met een 14"- en een met een 15,6"-scherm uit. Beide hebben nieuwe Kaby Lake-quadcores. Ook maakte het bedrijf de prijs van zijn Mixed Reality-headset bekend.

Het 14"-scherm met smalle randen van de ZenBook Flip 14 toont de 1080p-resolutie. De 2-in1-laptop is 13,9mm dik, maar Asus heeft toch ruimte gevonden om er een GeForce MX150 in te bouwen. Het gewicht van de laptops bedraagt 1,4 kilogram. De processor is maximaal de Intel Core i7-8550U, die vier cores en acht threads combineert met een tdp van 15W. Verder is er tot aan 16GB ram en pci-e-ssd-opslag van maximaal 512GB aanwezig. De startprijs van het model is 799 euro.

De ZenBook Flip 15 is met zijn 15,6"-scherm niet alleen groter, hij biedt ook hogere grafische prestaties. De processor is eveneens een Kaby Lake-quadcore van de achtste generatie, maar de videokaart is de GTX 1050 van Nvidia. De kaart levert beeld aan het uhd-scherm, maar er komen ook versies met een 1080p-scherm. Asus voorziet deze 2-in-1 van maximaal 2TB hdd-opslag en 512GB ssd-opslag, en tot aan 16GB ram. Verder bevat dit model een usb-c-poort met Thunderbolt 3-ondersteuning. De convertible komt in het grijs en zilver beschikbaar voor een vanafprijs van 899 euro.

De VivoBook Flip 14 is een instap-2-in-1 die nog van een Core i7-dualcore van de zevende generatie is voorzien. Deze convertible is 15,4mm dik en weegt 1,5 kilogram. Er komt ook een VivoBook S14, die niet over een om te klappen scherm beschikt. Deze laptop is 18,8mm dik en weegt 1,3 kilogram. Deze machine heeft wel een Intel Core i7-8550U, evenals een GeForce MX150. De startprjis van de VivoBooks is 399 euro.

Tijdens de presentatie op de IFA in Berlijn maakte Asus ook de prijs van zijn Windows Mixed Reality-headset bekend. De fabrikant levert deze inclusief controllers, voor een prijs van 449 euro.