Door Olaf van Miltenburg, maandag 29 mei 2017 09:04, 17 reacties • Feedback

Asus heeft op de Computex-beurs in Taiwan nieuwe ZenBooks aangekondigd. Onder de nieuwe modellen is de ZenBook Flip S, een convertible met een dikte van 10,9mm. Ook heeft Asus de ZenBook Pro met uhd-scherm en GTX 1050 Ti aangekondigd.

De ZenBook Flip S heeft een om te klappen 13,3"-scherm met uhd-resolutie. De schermranden zijn 6,11mm dik aan de zijkanten en volgens Asus is de scherm-naar-body-ratio mede hierom 80 procent. De dikte van de convertible is 10,9mm en volgens het bedrijf is de Flip S 20 procent dunner dan de MacBook van Apple. Het gewicht is 1,1 kilogram. Asus heeft een vingerafdruksensor om in te loggen aan de zijkant geplaatst. Verder beschikt het systeem over Intel Core i7-processors, tot aan 1TB ssd-opslag en maximaal 16GB lpddr3-ram. De adviesprijs begint bij 1099 dollar, omgerekend en met btw is dat 1190 euro.

Asus kondigde ook de ZenBook 3 Deluxe aan. Dit is een 14"-laptop met dikte van 12,9mm en gewicht van 1,1 kilogram. De schermranden van dit model zijn aan de zijkanten 7,46mm breed en mede hierdoor past het 14"-scherm in een body die voorheen voor 13,3"-laptops gebruikt zou worden. Het toetsenbord kan verlicht worden en er zijn vier speakers aanwezig voor surroundweergave. Asus levert het model met Core i5's en i7's, tot aan 1TB ssd-opslag en maximaal 16GB ram. Er zijn twee usb-c-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning. De adviesprijs is 1199 dollar.

Ten slotte heeft Asus de ZenBook Pro publiekelijk bekendgemaakt. Deze laptop verscheen al eerder bij enkele webwinkels. Het gaat om een laptop met dikte van 18,9mm en gewicht van 1,8 kilogram, die door Asus van een Intel Core i5 of i7-quadcore in de H-serie wordt voorzien. Daarnaast beschikt de laptop over de GTX 1050 Ti-videokaart van Nvidia. Het 15,6"-scherm heeft maximaal een uhd-resolutie en een breedte voor de schermranden noemt Asus niet, maar de scherm-naar-body-ratio ligt op 83 procent. Verder levert Asus het model met een accu met capaciteit van 73Wh, waarmee de laptop het tot 14 uur zou volhouden. De startprijs is 1299 dollar