Door Julian Huijbregts, dinsdag 30 mei 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Asus heeft al een tijdje de ZenBook Flip in zijn assortiment, een model in de populaire ZenBook-lijn met een scherm dat volledig is om te klappen. De bestaande UX360 is zo'n 14mm dik en wordt in de goedkoopste uitvoeringen uitgerust met passief gekoelde processors. De nieuwe ZenBook Flip S UX370, die door Asus op zijn persconferentie voorafgaande aan de Computex werd aangekondigd, is een high-end model dat veel dunner en lichter is, maar wel van snelle hardware is voorzien.

De ZenBook Flip S is volgens Asus slechts 10,9mm dik en het gewicht zou 1,1kg bedragen. Dat maakt het volgens de fabrikant de dunste in zijn soort. De 2-in-1 is zelfs dunner dan Asus' dunste laptop, de vorig jaar uitgebrachte ZenBook 3, die een dikte van 11,9mm heeft. Dat is opvallend, want meestal zijn 2-in-1's juist iets dikker dan laptops.

Behuizing en toetsenbord

Het uiterlijk van de ZenBook Flip S doet denken aan de ZenBook 3, de eerdergenoemde dunne en lichte high-end ultrabook. Ook de nieuwe 2-in-1 heeft een unibodybehuizing die is gemaakt van aluminium. Bovendien komt er een uitvoering in dezelfde kleur blauw als de ZenBook 3 en is ook het goudkleurige randje aanwezig. Asus gebruikt twee vrij kleine scharnieren voor de 'flipconstructie', maar ondanks de kleine afmetingen voelen ze degelijk aan. Je kunt het scherm in iedere gewenste positie zetten, zonder dat het vanzelf beweegt. Zodra je het scherm helemaal omklapt, worden het toetsenbord en de touchpad uitgeschakeld, zodat je de Flip S als tablet kunt gebruiken.

Wanneer je de ZenBook Flip S als een gewone laptop inzet, zorgt de scharnierconstructie ervoor dat het toetsenbord iets omhoog wordt getild als je het scherm naar achteren kantelt. Dat moet een positie opleveren die het typen comfortabel maakt. Het toetsenbord is behoorlijk dun en de hoeveelheid travel is dan ook niet groot. Toch waren we onder de indruk van wat Asus nog weg heeft kunnen stoppen in de dunne behuizing. Volgens de specificaties hebben de toetsen 1mm travel en dat is meer dan de 0,8mm van de dikkere ZenBook 3. Onze eerste indruk is ook dat het toetsenbord van de nieuwe 2-in-1 comfortabeler typt. De toetsen zijn in elk geval groter dan die van Asus' dunne 12,5"-laptop, want de UX370 is met zijn 13,3"-scherm breder en dus is er meer ruimte voor het toetsenbord.

Als je stevig op het toetsenbord drukt, voel je de behuizing wel wat meegeven. Bij normaal gebruik valt dat waarschijnlijk niet snel op. Verder voelt de UX370 niet alleen zeer licht, maar ook behoorlijk stevig aan. We waren vooral onder de indruk van de stevigheid van het scherm, dat zich nauwelijks laat torderen.

Twee usb-c-poorten

Aan beide kanten van de Flip S is een usb-c-poort te vinden. Thunderbolt 3-ondersteuning ontbreekt; de poorten werken met het usb 3.1 gen1-protocol en kunnen dus met maximaal 5Gbit/s data versturen. Wel ondersteunen de poorten een 'alternate mode', zodat je ze kunt gebruiken om monitoren aan te sluiten. Asus zegt ook een Mini Dock mee te leveren met hdmi, usb 3.1 en usb-c. We hebben dit accessoire nog niet gezien, maar vermoedelijk gaat het om hetzelfde hubje als wat Asus bij de ZenBook 3 meelevert.

Er is ook nog een gecombineerde audioaansluiting te vinden aan de zijkant en Asus heeft een vingerafdrukscanner geplaatst. Deze is 3,6mm breed en 1,6mm hoog; het blijkt te gaan om een exemplaar van Goodix. Ook smartphonefabrikanten als Xiaomi gebruiken vingerafdruklezers van deze maker.

Scherm: full hd of uhd

Asus heeft de Flip S klein en licht kunnen houden door een 13,3"-scherm met dunne schermranden te gebruiken. De bezels zijn 6,11mm breed en de screen-to-body-ratio is 80 procent. In zijn marketingwoorden noemt Asus dat een NanoEdge-scherm. Het scherm heeft een 16:9-verhouding en aan de onderkant is nog wel een flinke rand aanwezig, iets wat bij het gebruik van een 3:2-scherm niet zo zou zijn geweest.

Het topmodel van de ZenBook Flip S krijgt een scherm met een uhd-resolutie van 3840x2160 pixels. Er komen echter ook varianten met een full-hd-scherm. De versie met 1920x1080 pixels is degene die wij aantroffen in de demonstratieruimte van Asus. Het glanzende paneel biedt goede kijkhoeken, maar reflecties van felle lichtbronnen zijn snel storend. De uhd-versie zal vooral meerwaarde bieden voor gebruikers die de Flip S ook veel als tablet willen inzetten. De afstand tot het scherm is dan kleiner en de extra scherpte van de hoge resolutie komt dan beter tot uiting.

Asus levert ook een stylus mee: de Asus Pen. Deze heeft een nauwkeurigheid van 1024 drukniveaus en dat is vergelijkbaar met de vorige generaties van de Microsoft Surface Pro. Alleen het nieuwste model van die tablet heeft een stylus met 4096 drukniveaus.

Hardware

De ZenBook S Flip komt in configuraties met de Intel Core i5-7200U of de i7-7500U. Beide zijn dualcores met vier threads en een tdp van 4,5 watt. Er zit maximaal 16GB lpddr3 in de Flip S en er komen versies met 256GB, 512GB en 1TB opslagcapaciteit. Bij de laagste capaciteit gaat het om een sata-ssd en de twee andere varianten hebben een pcie-ssd.

De processors vereisen actieve koeling en in hoeverre Asus de cpu's in de kleine behuizing koel weet te houden en met welke geluidsproductie dat gepaard gaat, zal moeten blijken. Tijdens onze hands-ontijd in een luidruchtige omgeving konden we daar nog niets over vaststellen. Bij onze review van de dunne ZenBook 3 merkten we wel dat het ventilatortje veel herrie maakte als de cpu hard aan het werk moest.

Over de accuduur kunnen we ook nog niet oordelen, maar we weten dat er een accu met een capaciteit van 39Wh in de Flip S zit. Dat is bijna gelijk aan de 40Wh-accu in de ZenBook 3, die verder vergelijkbare hardware heeft. Dat model scoorde in onze browse- en videotest respectievelijk zo'n acht en zeven uur. Vermoedelijk kunnen we vergelijkbare tijden verwachten van de Flip S, al is het goed mogelijk dat de variant met uhd-scherm meer stroom verbruikt en dus minder lang meegaat.

Tot slot

Asus levert met de ZenBook Flip S een knap staaltje techniek. Wat nog het meest opvalt, is dat de 2-in-1 dunner is dan Asus' dunste laptop tot nu toe en dat was bepaald geen dikkertje. Ook lijkt het toetsenbord van de UX370 wat fijner te werken dan dat van de 12,5"-ZenBook 3. Het gebruikte materiaal voelt hoogwaardig aan en de specificaties zijn high-end. Hoe de componenten exact zullen presteren, zal afhangen van de efficiëntie van de koeling.

Een andere onzekerheid is de prijs. Asus meldt dat de Flip S in de VS vanaf de zomer op de markt komt voor een prijs vanaf 1099 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 1189 euro, maar een officiële europrijs is nog niet bekend. Evenmin is al duidelijk in welke configuraties de ZenBook Flip S geleverd zal worden in de Benelux. De genoemde dollarprijs geldt waarschijnlijk voor de Core i5-variant met 256GB-ssd en full-hd-resolutie.