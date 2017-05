Door Willem de Moor, maandag 29 mei 2017 20:00, 15 reacties • Feedback

Asus heeft tijdens de eerste persconferentie van de Computex 2017 zoals gebruikelijk zijn nieuwste producten aangekondigd, maar anders dan in voorgaande jaren was Asus-topman Jonney Shih al na vijf laptops door zijn productaankondigingen heen. De laptops zijn onderverdeeld in de ZenBook- en VivoBook-series, en in beide series werd onder meer een Pro-versie aangekondigd.

Na afloop van de presentatie konden we met vele anderen de nieuwe laptops even bepotelen, maar helaas was van een snelle benchmark draaien geen sprake. De dienstdoende medewerkers die de laptops bewaken, staken een stokje voor het heimelijk inprikken van een usb-stick met benchmarks. Voor de Asus ZenBook Pro en de VivoBook Pro moeten we ons dus beperken tot wat indrukken en een opsomming van specificaties.

De nieuwe ZenBook Pro volgt de eerdere modellen op, maar biedt snellere processors en een videokaart-upgrade. Bovendien is de nieuwe lichting kleiner, dunner en lichter gemaakt. Datzelfde geldt voor de nieuwe lichting VivoBook Pro-modellen, die aanzienlijk dunner gemaakt zijn en een kleine cpu- en gpu-upgrade kregen.