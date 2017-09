Asus Zenbook 13

Asus kondigt op de IFA traditioneel veel nieuwe hardware aan en ook dit jaar was het weer raak. De fabrikant verblijdt mobiele gamers met nieuwe gamelaptops, maar bedient gebruikers van convertibles ook met nieuwe 'Flip'-laptops, die onder andere voorzien worden van de nieuwe Kaby Lake R-quadcores. Dezelfde quadcore treffen we ook aan in de nieuwe Zenbook 13, die ook wel 'UX331' genoemd wordt. Die Zenbook 13 houdt het midden tussen de superdunne Zenbook 3 en de dikkere Zenbooks UX410 en 430. Is dit dan de highend laptop die je eigenlijk in plaats van een Zenbook 3 wilt hebben? Wij deden een eerste indruk op tijdens de beurs.

Uiterlijk en aansluitingen

Wie wel eens eerder een Zenbook van Asus heeft gezien, zal de gelijkenissen met eerdere modellen duidelijk opvallen. De behuizing is weer gemaakt van aluminium en de metalen achterkant van het scherm is in een cirkelvormig motief geborsteld. De grijze versie van de Zenbook 13 houdt het bij een kale metalen achterkant, maar bij de donkerblauwe versie heeft Asus een extra transparante plastic laag toegevoegd. De achterkant glimt en schittert daardoor.

Wat er mooier uitziet is een kwestie van persoonlijke smaak, maar wat we prettig vinden is dat Asus het glimmen tot de achterkant van het scherm beperkt heeft. De voorkant van de systemen die gedemonstreerd werden, hadden gewoon een een mat scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Dat scherm heeft onze voorkeur omdat het weinig licht reflecteert, maar Asus kan de UX331 ook leveren met een touchscreen, dat wel gecombineerd wordt met een glanzend scherm. De touchscreens zijn te krijgen in resoluties van 1920x1080 en 3840x2160 pixels.

Niet alleen de achterkant van het scherm, maar ook de rest van de behuizing is van metaal gemaakt. De laptop voelt op het eerste gezicht wel stevig aan, maar als je een stukje op het toetsenbord typt zie je het metaal rondom de toetsen wel enigszins meeveren. Wellicht heeft Asus de behuizing wat dunner gemaakt om het gewicht omlaag te brengen. Als dat de opzet was, is dat in ieder geval gelukt; de Zenbook UX331 weegt namelijk slechts 1,12 kilogram. Dat lage gewicht valt meteen op als je de laptop oppakt en hoewel 1,12 kilogram geen record is, is het toch indrukwekkend laag als je bedenkt wat Asus er voor hardware in gezet heeft.

De Zenbook 13 wordt namelijk geleverd met een Core i5-8250U- of Core i7-8550U-processor. Beide cpu's zijn quadcores met een tdp van 15 watt uit de Kaby Lake Refresh-serie, die Intel onlangs aankondigde. Maar dat is niet alles, want de Zenbook 13 wordt ook voorzien van een GeForce MX150-gpu. Die hardware moet natuurlijk ook nog gekoeld worden en verder is er nog een redelijk grote accu van 50Wh ingebouwd. Gezien die hardware is het een mooie prestatie van Asus om de Zenbook 13 zo licht te houden.

De rest van de hardware bestaat uit acht of zestien gigabyte werkgeheugen en een ssd, die in capaciteiten van 128GB tot 1TB geleverd kan worden. De demo-modellen op de beurs hadden een Samsung PM961 van 1TB en een Sandisk SD8SN8U512G van 512GB. Die eerste is een snelle nvme-ssd, terwijl de Sandisk een gewone ahci-ssd is. Asus geeft aan van de 512GB-schijf twee uitvoeringen te leveren; een ahci- en een nvme-ssd. Welk van de twee in de Nederlandse en Belgische Zenbook 13's terecht komt is nog niet bekend.

Het aantal aansluitingen, tot slot, valt mee voor een high-end ultrabook. Links en rechts bevinden zich een usb-poort, terwijl er links ook nog een usb-c- en hdmi-aansluiting zitten. Een kaartlezer is er ook, maar helaas heeft Asus voor een micro-sd-lezer gekozen, wat ervoor zorgt dat je alsnog een kaartlezer of converter mee moet slepen als je gebruikmaakt van gewone sd-kaarten.

Voorlopige conclusie

De Zenbook 13 zal wat prijs betreft tussen de introductieprijzen van de Zenbook 3 (rond 1400 euro) en de UX430 (rond 1000 euro) in vallen. Hij wordt dus niet goedkoop, maar tijdens deze korte hands-on lijkt de UX331 een interessant alternatief voor de Zenbook 3 te vormen. Die Zenbook 3 kan door zijn dunne formaat zijn warmte niet goed kwijt en heeft een toetsenbord met weinig travel. Met de Zenbook 13 heeft Asus een wat dikkere laptop gebouwd die die problemen waarschijnlijk niet kent, minder zal kosten en bovendien dankzij de quadcore-processor en aparte gpu een stuk sneller is dan de gemiddelde utlrabook. Hoe snel dat precies zal zijn en welke uitvoeringen precies naar Nederland en België komen, horen we ongetwijfeld in de komende maanden en tegen die tijd zullen we de UX331 in een volledige review uitgebreid aan de tand voelen.