Asus onthult ROG Chimera-laptop met 144Hz-scherm

Asus heeft de ROG Chimera aangekondigd. Met deze laptop met 17,3"-scherm richt het bedrijf zich op gamers. Het scherm is een 144Hz-versie, met ondersteuning voor Nvidia G-Sync, waardoor gamebeelden vloeiend weergegeven zouden worden.

Naast de verversingssnelheid van 144Hz en G-Sync-ondersteuning, biedt het scherm een resolutie van 1920x1080 pixels en een responstijd van 7ms. Dit laatste doet vermoeden dat het om een ips-paneel gaat, aangezien tn-panelen meestal lagere responstijden bieden.

Een Intel Core i7-7820HK drijft de Chimera aan en deze quadcore kan dankzij de unlocked multiplier eenvoudig overgeklokt worden, volgens Asus standaard tot 4,3GHz. De videokaart is de GeForce GTX 1080 van Nvidia. De laptop bevat ondersteuning voor Xbox Wireless, zodat spelers hun Xbox-accessoires kunnen koppelen. Meer details over de laptop maakt Asus nog niet bekend, zodat het nog gissen is naar de prijs en beschikbaarheid.

Asus kondigde nog twee gamelaptops in de ROG Strix-serie aan. Het bedrijf toonde deze modellen al even tijdens de Computex in Taiwan. De Strix Hero Edition is vooral bedoeld voor moba-games. Deze laptop komt in versies met de Intel Core i7-7700HQ en de Core i5-7300HQ, en met de Nvidia GeForce GTX 1060 en de GTX 1050. Het 15,6"-scherm betreft een ips-paneel en biedt een verversingssnelheid van 120Hz en een 1080p-resolutie.

De ROG Strix Scar krijgt dezelfde cpu- en gpu-opties. Hij komt echter niet alleen in een 15,6"-uitvoering, maar ook in een 17,3"-variant. De 120Hz-schermen hebben tn-panelen, waardoor ze een responstijd van 5ms hebben.