Metro New York ontvangt klachten over onbedoeld inchecken met Apple Pay

De uitbater van het metronetwerk van de Amerikaanse stad New York, MTA, heeft ongeveer 30 klachten ontvangen over mensen die onbedoeld waren ingecheckt met een iPhone bij de nieuwe terminals. Die ondersteunen Apple Pay Express Transit, waarbij authenticatie niet nodig is.

Het gaat om mensen bij wie de iPhone in de tas of zak zat als mensen in de buurt waren van de nieuwe terminals, schrijft The New York Post. MTA heeft contact opgenomen met Apple om het onbewust inchecken op te lossen.

Het onbedoeld inchecken kan niet helemaal onbewust gebeuren: gebruikers moeten Express Transit eerst aanzetten. De iPhone wijst klanten erop dat het kan op het moment dat ze in de buurt zijn van openbaar vervoer dat de functie ondersteunt. Dat is momenteel in enkele steden wereldwijd.

De problemen doen zich niet voor op andere plekken waar gebruikers met Express Transit kunnen inchecken, meldt Apple. "Gebruikers kunnen de functie uitzetten in de instellingen en dan is Touch ID of Face ID nodig om in te checken."

Dankzij Express Transit is het tegen de terminal aanhouden van een geconfigureerde iPhone of Apple Watch genoeg om in te checken en te betalen. De functie zit sinds iOS 12.3 in iPhones. Of en wanneer Express Mode in Nederland en België beschikbaar komt is niet bekend. Apple Pay kwam dit jaar uit in Nederland via diverse banken. De betaaldienst was al langer beschikbaar in België. Standaard vraagt Apple Pay om authenticatie via Face ID of Touch ID bij betalingen.