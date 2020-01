Steam geeft spelers optie om soundtracks te kopen zonder game te bezitten

Steam voert een wijziging door waarmee soundtracks van games aan te schaffen zijn zonder dat de koper ook het desbetreffende spel in bezit moet hebben. Tot nu toe werden soundtracks als dlc beschouwd, waardoor het aanschaffen van de game noodzakelijk was.

Valve zegt dat de wijzigingen al zijn doorgevoerd, maar dat het van plan is om 'de features op een bredere manier' op 20 januari uit te brengen. De soundtracks krijgen een eigen 'app-status' waarmee ze los komen te staan van de games. Verder zijn de soundtracks nog altijd beschikbaar in de vorm van mp3-nummers, maar ze kunnen ook worden aangeboden in bestandsformaten van een hogere kwaliteit, zoals flac of wav.

Het bedrijf achter Steam heeft ook een nieuwe interface voor de soundtracks gemaakt en bezitters kunnen aan de muziek gerelateerde content eenvoudiger vinden, zoals albumcovers. Verder kunnen kopers hun soundtrack beheren vanuit de Steam-bibliotheek en een aparte muziekmap configureren waar alle soundtracks komen te staan, zodat ze niet worden geplaatst bij de individuele locaties van de bijbehorende games.

Voor ontwikkelaars wordt het eenvoudiger om soundtracks aan de man te brengen, mede doordat ze de muziek geheel via de partnerwebsite kunnen uploaden. Daarnaast kunnen ze ook soundtrackcontent verkopen als de bijbehorende game niet beschikbaar is op Steam.

De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe releases. Vooralsnog worden de vele, via Steam beschikbare soundtracks dan ook weergegeven als dlc. Ontwikkelaars moeten de soundtracks van hun games omzetten naar het nieuwe app-type.

Tot nu toe moest een spel daadwerkelijk geïnstalleerd zijn voordat de bijbehorende soundtrack kon worden gedownload. Ook was er in Steam geen aparte categorie voor soundtracks. Dat betekende dat de muziek ofwel lokaal op de harde schijf moest worden opgezocht of in Steam via het dlc-tabblad van de desbetreffende game.