Orkest van Valve zet muziek van Dota 2 en Team Fortress 2 op Spotify

Het Valve Studio Orchestra is begonnen met het online zetten van zijn soundtracks op Spotify. Vooralsnog staat de muziek van Dota 2 en Team Fortress 2 op de streamingdienst, maar het orkest verwijst ook naar Left 4 Dead.

Het Valve Studio Orchestra-account op Spotify bevat nu albums van de twee games, maar het orkest noemt op Twitter ook al de Left 4 Dead-sountrack. De muziek van de zombiegame komt waarschijnlijk dus ook naar de streamingdienst.

De soundtracks van Half-Life en Portal 2 stonden al online bij andere accounts. Het Valve-account bevat vier albums met muziek uit de Half-Life-serie en de muziek uit Portal 2 is te vinden bij het account Aperture Science Psychoacoustic Laboratories.

Het Valve Studio Orchestra is een eigen orkest van de gameontwikkelaar, gevestigd in Bellevue in de Amerikaanse staat Washington. Het orkest heeft de muziek gemaakt voor Half-Life 2, Left 4 Dead, Dota 2 en Portal.