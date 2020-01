Aantal Plague Inc.-spelers stijgt enorm door Chinese Corona-virusuitbraak

"Het is belangrijk te onthouden dat Plague Inc. een spelletje is, en geen wetenschappelijk model." Dat is de waarschuwing die Ndemic Creations uitdeelt. Het spel stijgt door de uitbraak van het Chinese Corona-virus sterk in populariteit.

Plague Inc. is een game die al stamt uit 2012, maar die de laatste maand een gigantische opleving heeft gemaakt. Zowel in de mobiele appwinkels als op Steam zijn veel meer downloads van het spel vanwege het mysterieuze Corona-virus dat momenteel in China tot zorgen leidt. Daar zijn inmiddels meerdere steden platgelegd. De uitbraak heeft inderdaad akelig veel overeenkomsten met het spel. Bij Plague Inc. is het de bedoeling dat spelers de wereld uitroeien met een ziekte. Ze moeten daarbij eerst zoveel mogelijk mensen infecteren door de ziekte bijvoorbeeld via dieren of juist menselijk contact overdraagbaar te maken. Daarna moet het virus ook dodelijk worden door het te muteren met verdiende punten. Tegelijkertijd proberen mensen als de tegenstanders in het spel een geneesmiddel te ontwikkelen. Hoe meer mensen geïnfecteerd raken, hoe moeilijker verspreiding gaat. De mensen sluiten dan namelijk de havens en vliegvelden uit voorzorg. Klinkt herkenbaar...

Plague Inc. zag sinds de Corona-uitbraak in China een explosieve stijging in spelers. Op Steam Charts is bijvoorbeeld te zien hoe er de afgelopen maand duizenden spelers méér dan normaal het spel startten. Volgens AppAnnie is de app ook erg populair in de App Store. De ontwikkelaars van de game zeggen dat de uitschieters niet helemaal als verrassing komt. "Dit gebeurt elke keer bij een grote ziekte-uitbraak", schrijf zij op hun website. Die moet je wel een paar keer refreshen, want op Twitter zegt het bedrijf dat de website offline is door het hoge aantal nieuwe spelers.