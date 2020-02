Plague Inc. is verwijderd uit Chinese App Store wegens 'illegale inhoud'

Plague Inc. is in China niet meer beschikbaar in de App Store. De iOS-game is op last van de Cyberspace Administration of China verwijderd omdat die 'illegale inhoud' zou bevatten. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de game zeer populair.

Ontwikkelaar Ndemic Creations meldt op zijn website dat de studio niets kan doen aan het verwijderen van de game uit de downloadwinkel voor iOS. Het spel is alleen in China geweerd uit de App Store, in andere landen is dat niet het geval.

De Britse studio probeert om contact te krijgen met de Chinese instantie om voor elkaar te krijgen dat het spel weer beschikbaar wordt. De studio heeft niet te horen gekregen wat de 'illegale inhoud' is waarnaar wordt verwezen.

Volgens de studio is het niet duidelijk of het verwijderen van de game te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2. Sinds de virusuitbraak is de populariteit van de game wereldwijd enorm gestegen. Dat bleek eind januari al. Plague Inc. is acht jaar oud en er zijn volgens de makers meer dan 130 miljoen spelers.

Het doel van de game is om de hele wereld uit te roeien met een ziekte. Onlangs benadrukten de makers nog dat Plague Inc. een spelletje is en geen wetenschappelijk model. Wel zegt de studio dat de game educatieve waarde heeft en dat diverse organisaties dit onderkennen. De ontwikkelaar zegt momenteel samen te werken met 'grote gezondheidsorganisaties' om te bepalen hoe de studio kan helpen bij de inspanningen om de verspreiding van het huidige coronavirus te beperken.