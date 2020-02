Nederlandse cryptoexchange Anycoin Direct maakt melding van datalek

Het in Nederland gevestigde Anycoin Direct licht zijn klanten in over een mogelijk datalek en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte gebracht. De exchange 'kan niet uitsluiten' dat onbevoegden toegang hebben gehad tot gegevens van klanten.

Anycoin Direct meldt in een e-mail aan gebruikers dat er op 8 oktober 2019 'ongebruikelijke activiteiten' waren op servers van het bedrijf. De exchange heeft de site destijds offline gehaald en communiceerde daar toen over in een kort nieuwsbericht.

Nu heeft de exchange vastgesteld dat 'niet uitgesloten kan worden dat er toegang is geweest tot gegevens van klanten'. Volgens Anycoin Direct gaat het om namen, e-mailadressen, adresgegevens, ip-adressen en in sommige gevallen geboortedata. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er ook andere gegevens inzichtelijk waren. De dienst adviseert klanten om alert te zijn op phishingaanvallen.

Anycoin Direct heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en aangifte gedaan bij de politie. De dienst zegt na het incident vorig jaar een beveiligingsbedrijf ingeschakeld te hebben om systemen en protocollen door te lichten. Daarna is de beveiliging aangescherpt. De dienst heeft een pagina op zijn supportwebsite gezet met antwoorden op veelgestelde vragen.