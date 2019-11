Cryptovalutabeurs BitMEX lekt duizenden e-mailadressen door verkeerde veld

Bitcoin-beurs Bitmex heeft duizenden e-mailadressen van klanten gelekt door die allemaal in het aan-veld van een email te zetten. Dat gebeurde bij het versturen van een nieuwsbrief, en een fout in de software.

De e-mailadressen stonden allemaal in het 'aan'-veld van de email in plaats van in de bcc. BitMEX heeft de fout inmiddels erkend in een blogpost. Het bedrijf waarschuwt daarin voor mogelijke phishingmails die slachtoffers kunnen krijgen. Ook zegt BitMEX dat er naast e-mailadressen geen verdere gegevens zijn uitgelekt. Het is niet bekend hoeveel e-mailadressen er precies zijn uitgelekt, maar in de mailings die gebruikers hebben gekregen zou het gaan om zeker duizend adressen. In een reactie aan The Block schrijft de coo van het bedrijf dat 'een meerderheid van de gebruikers, maar niet iedereen' is getroffen door het lek. BitMEX zou voor het versturen van de nieuwsbrief wel 'een softwarescript' hebben gebruikt, maar daarmee zou iets fout zijn gegaan. Het bedrijf onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren.

Naast de fout van de gelekte e-mailadressen werd ook het Twitter-account van BitMEX tijdelijk gehackt. Onbekenden namen het account kort nadat de nieuwsbrief werd verstuurd over, en postten berichten met teksten als 'Take your BTC and run. Last day for withdrawals', en een kort bericht waarin alleen 'Hacked' stond. Volgens BitMEX is het geld van de gebruikers nog steeds veilig en gaat het enkel om de hack van het Twitter-account.

Er gaan wel vaker dingen mis bij het versturen van massa-emails. Onlangs gebeurde dat in Nederland bijvoorbeeld bij de gemeente Etten-Leur en bij een psychiatrisch centrum. Het is een van de meestvoorkomende datalekken die bij toezichthouders worden gemeld.