Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft een miljard ssl-certificaten uitgereikt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen op 192 miljoen websites een certificaat staan. Volgens Let's Encrypt is de automatische verlenging van certificaten een van de oorzaken van de stijgende adoptie.

Let's Encrypt bereikte de mijlpaal op donderdagavond, schrijft het bedrijf in een blogpost. Inmiddels zou ruim 81 procent van alle pageloads wereldwijd gebruik maken van versleuteling. Volgens Let's Encrypt is vooral het gebruikersgemak een belangrijke oorzaak van de grote groei in https-certificaten. "Dat hebben we onder andere gedaan via ons acme-protocol", schrijft het bedrijf. Let's Encrypt-certificaten verlopen automatisch na 90 dagen, maar websitebeheerders kunnen die met tools zoals certbot automatisch verlengen. Ook het feit dat browsers zoals Chrome, Firefox en Safari steeds harder optreden tegen websites zonder https-certificaat helpt volgens Let's Encrypt mee met de adoptie.

Let's Encrypt is een initiatief van de Internet Security Research Group en begon in december 2015 met het uitgeven van gratis ssl-certificaten. Die kostten tot die tijd nog veel geld, wat zeker voor kleine websites en blogs niet interessant was. Het bedrijf brengt sinds 2018 ook wildcard-certificaten uit, die ook verbindingen met subdomeinen versleutelen. Ondanks de grote hoeveelheid certificaten die Let's Encrypt uitgeeft zegt het bedrijf dat het nog steeds relatief klein is. Het bedrijf heeft 13 voltijdmedewerkers, en een jaarlijks budget van iets meer dan drie miljoen euro. In juni 2017 gaf het bedrijf zijn honderd miljoenste certificaat uit.