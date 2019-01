Meer dan 150 miljoen domeinen gebruiken tls-certificaat van Let's Encrypt

Het aantal websitedomeinen dat gebruikmaakt van een tls-certificaat van Let's Encrypt is gestegen naar 152 miljoen. De organisatie achter Let's Encrypt verwacht voor dit jaar een verdere stijging, tot 215 miljoen websites.

Er zijn bijna 88 miljoen tls-certificaten van Let's Encrypt voor de 152 miljoen sites actief, blijkt uit statistieken van de Internet Security Research Group, of ISRG, de juridische entiteit achter het Let's Encrypt-initiatief. De organisatie verwacht dat in 2019 de aantallen zullen stijgen naar 120 miljoen actieve tls-certificaten voor 215 miljoen websites.

De ISRG bedankt verder iedereen die is betrokken bij de ontwikkeling van de meer dan 85 softwareclients voor het acme-protocol van Let’s Encrypt. Verder hoopt de organisatie dat dit jaar Nginx ingebouwde acme-ondersteuning krijgt, zoals Apache al heeft. Met acme kunnen gebruikers certificaten voor hun sites verkrijgen.

Het Let's Encrypt-initiatief nam in 2015 het eerste tls-certificaat in gebruik. Het doel is om met gratis verstrekking en eenvoudige implementatie elke site via https benaderbaar te maken. Achter het initiatief zitten onder andere de EFF, Mozilla, Cisco, Akamai, IdenTrust en onderzoekers van de universiteit van Michigan. ISRG wijst erop dat volgens Mozilla inmiddels 77 procent van de page loads versleuteld was, een stijging ten opzichte van de 67 procent van het jaar ervoor.