Aantal .nl-websites met ssl-certificaat stijgt flink

Het aantal .nl-websites dat gebruikmaakt van een ssl-certificaat is sterk gestegen, meldt SIDN. Volgens de stichting die het domein beheert, steeg het aantal in het afgelopen jaar van 82.000 naar 390.000. De helft van de .nl-webshops gebruikt nu ssl.

De groei in het gebruik van ssl-certificaten voor het versleutelen van de verbinding is begonnen nadat Google in 2015 de aanwezigheid van zo'n certificaat begon mee te nemen bij het bepalen van de positie in de zoekresultaten. Volgens SIDN zijn de gratis certificaten van Let's Encrypt bij webshops die gebruikmaken van het .nl-domein populair. Een derde van de .nl-webwinkels gebruikt deze.

De stichting meldt ook dat het aantal webshops in Nederland flink is toegenomen. In totaal zouden er nu zo'n 130.000 actief zijn, waarvan er 89.000 een .nl-domein gebruiken. Een jaar eerder waren dat er nog 74.000, waarmee de stijging uitkomt op 20 procent. Van de webshops met een .nl-domein beschikken er 49.000 nu over een ssl-certificaat, dat is iets meer dan de helft.

In feite zou iedere webshop over een ssl-certificaat moeten beschikken, omdat er bij bestellingen persoonsgegevens worden verwerkt. Dat merkt ook SIDN op in een artikel over veelgemaakte fouten bij webshops. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat veel webwinkels daar dus niet aan voldoen.

Als het gaat om betaalmethodes bij Nederlandse webshops is iDeal nog altijd het populairst. Ondersteuning hiervoor steeg met 12 procent naar 37.000 webwinkels. AfterPay, een methode om achteraf te betalen, is nu beschikbaar bij 3400 shops, meldt SIDN. Er zijn 1040 .nl-webshops waar klanten met Bitcoins kunnen betalen.