Google maakt verzoeken voor pushnotificaties van sites in Chrome minder aanwezig

Google-browser Chrome gaat gebruikers niet langer lastigvallen met verzoeken om pushnotificaties toe te staan. Als gebruikers dat willen, blokkeert Chrome het verzoek en laat alleen een icoon zien in de adresbalk dat de optie voor notificaties op de site aanwezig is.

Op desktop zet de browser een icoon en korte uitleg in de adresbalk, bij smartphones verschijnt een balk onderin met de melding dat Chrome een notificatieverzoek heeft geblokkeerd, meldt Google. De stille melding verschijnt op sites waarvan Google weet dat weinig gebruikers notificaties aanzetten en Google laat gebruikers die zelden notificaties toestaan de stille meldingen zien. In andere gevallen blijven gebruikers de pop-up zien.

De reden voor de wijziging is dat veel sites bij het eerste gebruik het verzoek tonen, terwijl gebruikers vaak pas een paar seconden op de site zitten en dus helemaal niet weten of notificaties van die site nuttig zullen zijn. Bovendien onderbreken die verzoeken vaak wat gebruikers op de site aan het doen waren. Daarnaast zijn er sites die pushmeldingen misbruiken voor bijvoorbeeld advertenties.

Google introduceert de interface later dit jaar in Chrome 80. Die moet volgende maand in een stabiele versie uitkomen. De zoekgigant verzoekt ontwikkelaars te kijken of hun site goed werkt met de stille verzoeken. Chrome is niet de enige browser die verzoeken om pushnotificaties minder prominent maakt. Mozilla Firefox doet hetzelfde.