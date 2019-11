Swatch en ABN Amro introduceren horloges voor contactloos betalen

ABN Amro voegt nfc-horloges van Swatch toe aan zijn assortiment van ondersteunde wearables voor contactloze betaling. Swatch heeft zes verschillende horlogemodellen met nfc-chip achter de wijzerplaat.

Vanaf dinsdag ondersteunt ABN Amro de horloges van het Zwitserse bedrijf. De bank ondersteunde al Garmin-smartwatches, Fitbit-fitnesstrackers en van andere merken ringen, armbanden, stickers, sleutelhangers en horloges. Swatch is op de ABN-site nu ook in dat rijtje te vinden.

Op de Swatch-site zijn de zes verschillende SwatchPay-modellen te vinden die de benodigde nfc-chips aan boord hebben. De modellen zijn wat vorm betreft vrijwel identiek aan elkaar en de kleuren en patronen verschillen. Alle modellen kosten 75 euro.

Net als bijvoorbeeld een ov-chipkaart hoeft een wearable om mee te betalen niet per se opgeladen te worden; de betaalterminal levert draadloos de nodige energie aan de nfc-chip. Dit betekent dus ook dat het horloge blijft werken als de batterij leeg is, wat bij een smartphone niet het geval is. Bij de aankoop van een ABN-compatibele wearable, moeten klanten het serienummer ervan opgeven bij de bank, waarna het kan dienen als contactloos betaalmiddel.

ING ondersteunt alleen betalen met de smartphone en de bankpas en de Rabobank ondersteunt Garmin en Fitbit. Bunq wil juist niet aan de wearables wegens onder andere praktische en veiligheidsoverwegingen. Bunq-voorman Ali Niknam zegt het wezenlijke voordeel ten opzichte van betalen met de smartphone of bankpas niet te zien.