PostNL laat gebruikers locatie van bezorger zien in app

PostNL geeft gebruikers de mogelijkheid om in de app te zien waar een pakketbezorger zich bevindt. Vooralsnog werkt dit alleen bij leveringen in de avond. Voor de functie wordt gebruikgemaakt van de route van de chauffeur; er komt geen gps aan te pas.

De functie werd ontdekt door een lezer van DroidApp. Na een update van de applicatie is niet alleen te zien op welke locatie een bezorger zich bevindt, maar ook hoeveel leveringen er nog resteren voordat hij aan de deur van de ontvanger staat. PostNL bevestigt dat het de functie definitief heeft toegevoegd aan de app, maar dat dat alleen nog geldt voor avondleveringen. "We blijven bijhouden hoe dat werkt en hoe we de functie in de toekomst kunnen uitbreiden", zegt een woordvoerder tegen Tweakers. Het is volgens haar mogelijk dat de functie uiteindelijk ook voor bezorgingen overdag beschikbaar komt.

De functie werkt niet met gps, benadrukt het bedrijf. PostNL had eerder al een soortgelijke functie. Daar stopte het bedrijf echter mee, omdat die niet accuraat genoeg leek te zijn. Het bedrijf zei in 2014 tegen Ecommerce News dat het niet van plan was om gps-tracking te introduceren, vanwege de privacy van de chauffeurs. Ook de veiligheid van de bezorgers die dagelijks met busjes vol dure spullen rondrijden, was een punt van zorg. De huidige functie werkt daarom op basis van de voorgestelde route voor de chauffeur, en de bestellingen die hij langs die route al heeft gedaan en nog moet doen. "Als een bezorger dus afwijkt van de route, bijvoorbeeld omdat er ergens een file staat, dan klopt de kaart in de app ook niet meer. Die verdwijnt op dat moment uit beeld", zegt de woordvoerder.