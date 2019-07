PostNL hoeft pakket van webshop niet thuis te bezorgen als betaling nodig is

Postbezorger PostNL hoeft een pakketje van een buitenlandse webshop niet aan huis te bezorgen als een ontvanger nog invoerrechten moet betalen. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken voldoet deze praktijk aan de huidige Nederlandse wet voor de postbezorging.

PostNL bezorgt het pakketje sinds oktober 2017 bij een PostNL-locatie en laat de ontvanger weten dat het pakket klaar ligt. Dat gebeurt veel met pakketjes van webshops die hun waar versturen vanuit bijvoorbeeld China.

In principe moeten pakketten aan huis bezorgd worden, maar in dit geval is dat niet noodzakelijk, zegt Keijzer. "Ontvangers zijn namelijk vaak niet geïnformeerd over het feit dat invoerrechten moeten worden betaald en zijn niet bereid om deze alsnog te betalen of zijn daar op het bezorgmoment niet toe in staat." Daardoor moest de bezorger het pakket vaak weer meenemen, wat extra geld kost. "Dit leidt tot inefficiëntie voor zowel de klant als de postverlener en staat de doelmatigheid van het postvervoer in het algemeen en de financierbaarheid van de universele postdienst in het bijzonder in de weg", aldus de staatssecretaris.

Postbezorgingsbedrijven mogen de bezorging van pakketten weigeren volgens een artikel in de Postwet en PostNL kan zich ook daarop beroepen. Het postbedrijf nam de beslissing vanwege het stijgende aantal pakketjes vanuit buitenlandse webshops waar ontvangers invoerrechten over moesten betalen.