Code in ABN Amro-app suggereert komst van Apple Pay-ondersteuning

Code in de ABN Amro Mobiel Bankieren-app voor iOS lijkt de komst van Apple Pay te hebben verklapt. De code spreekt onder meer over een Wallet-functie waar een iOS-versie van 12.1 of hoger voor nodig is. De nieuwe bestanden zijn inmiddels van de app verwijderd.

Tweaker MelvinW schrijft op Gathering of Tweakers over de code. In een vorige app-update werden meerdere nib-bestanden toegevoegd die refereerden naar een Wallet-functie. Ook stond de tekst 'update uw iOS-versie naar ios 12.1 of hoger om gebruik te maken van Wallet' in de code. Daarmee lijkt ABN Amro te werken aan een Apple Pay-implementatie voor zijn app. De nieuwe bestanden zijn bij de recentste versie 10.43 volgens MelvinW verwijderd.

Een woordvoerder van ABM Amro wil de komst van Apple Pay niet bevestigen, maar zegt dat de bank 'altijd op zoek is naar innovaties' en dat de code in dat licht moet worden geplaatst. De bank zegt niet vooruit te willen lopen op 'dingen die er komen'.

Mocht Apple Pay inderdaad beschikbaar komen voor ABN Amro-klanten, dan is het de tweede Nederlandse bank die de dienst officieel ondersteunt. Sinds half juni is de functie al beschikbaar voor ING-klanten. Bunq-klanten kunnen via een work-around ook van de dienst gebruikmaken. Voor Belgische klanten is Apple Pay beschikbaar via BNP Paribas Fortis.